Звезда «Семейных уз»: как живет бразильская актриса Каролина Дикманн

В 90-е и начале 2000-х годов актриса Каролина Дикманн пользовалась огромной популярностью. Она появилась на свет 16 сентября 1978 года в Рио-де-Жанейро, в семье с немецкими и португальскими корнями. Выросшая в консервативной обстановке, Каролина была дочерью Майры, работавшей в страховой компании, и морского инженера Роберто. У нее есть три брата: Бернардо, Эдгар и Фредерико.

О карьере

Карьера Каролины началась довольно рано. В 1994 году она сыграла в теленовелле «Тропиканка». В 1997 году Каролина исполнила роль модели в телесериале «Во имя любви», а в 2000 году сыграла Камилу в сериале «Семейные узы», которая стала знаковой для ее карьеры. Героиня Каролины борется с лейкемией, и одна из самых запоминающихся сцен — когда она бреет голову из-за химиотерапии. Эта сцена произвела сильное впечатление на зрителей и вдохновила многих. После выхода этого эпизода в 2001 году в Министерстве здравоохранения Бразилии было зарегистрировано более 23 тысяч заявлений на донорство костного мозга — рекордное число.

Каролина сыграла множество ярких ролей, среди которых — Изабел в «Хозяйка судьбы», зловещая Леона в «Змеи и ящерицы», а также жертва мафии в «Правилах игры».

Про личную жизнь

В 1996 году Каролина начала роман с Маркосом Фротой (сыграл Тоньо-Лунатика в «Тропиканке»). Она активно участвовала в воспитании его детей, позже у них родился общий сын Дави. Однако их отношения завершились разводом в 2003 году. После этого Каролина начала новый роман с режиссёром Тьягу Вустманом, от которого в 2007 году она родила сына Жозе.

В 2016 году Каролина переехала в США, чтобы быть ближе к мужу, который начал работать в Майами. В своих социальных сетях она делилась тем, как тяжело ей было оставлять сына Дави в Рио. В 2024 году после 30-летнего сотрудничества с крупнейшим бразильским телеканалом TV Globo актриса объявила о том, что не будет продлевать свой эксклюзивный контракт.

Что сейчас

Сейчас Каролина Дикманн проживает в Рио-де-Жанейро, в районе Сан-Конрадо, в доме площадью 843 квадратных метра, построенном в 2015 году. В ее доме есть бассейн, сауна, футбольное поле и комнаты для отдыха, а также прекрасный вид на рио-де-янейрские скалы.

Кроме актёрского мастерства, Каролина также умеет играть на укулеле и гитаре. В 2019 году она запустила музыкальный проект «Karolkê», в рамках которого исполняла каверы на популярные песни.