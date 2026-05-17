Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Рейтинги высокие, шум нулевой: 5 фильмов, которые прошли мимо зрителей при полной поддержке критиков

Рейтинги высокие, шум нулевой: 5 фильмов, которые прошли мимо зрителей при полной поддержке критиков

17 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «Кирпич» (2005), «За пределом двух бесконечных минут» (2020), «Европа» (2013)

Эти работы получили крепкие оценки, любовь рецензентов и фестивальные похвалы, но так и не стали массовыми.

Поток контента в кино сейчас растёт быстрее, чем мы успеваем нажимать кнопку «добавить в список». В этом шуме часто теряются фильмы, которые критики называют важными и оригинальными — но до массового зрителя они добираются, увы, далеко не всегда.

Эти пять картин получили высокие оценки и сильные рецензии, но остались в тени.

«Кирпич» (Brick, 2005)

«Кирпич» (Brick, 2005)

Дебют Райана Джонсона критики называли дерзким экспериментом: школьная драма, сыгранная как классический нуар.

Фильм стал фаворитом небольших фестивалей, журналисты писали о его оригинальном стиле, но широкий зритель потоково его проскочил.

Рейтинг: IMDb — 7,2; Rotten Tomatoes — 80%.

«Дорога грома» (Thunder Road, 2018)

«Дорога грома» (Thunder Road, 2018)

Фильм Джима Каммингса критики включали в списки лучших авторских работ года и отмечали необычное сочетание драмеди и одиночного актёрского перформанса.

Но релиз почти не получил рекламы — и картина растворилась в стриминговом каталоге.

История о полицейском, который переживает личный кризис, держится на точной игре и нестандартных режиссёрских решениях.

Рейтинг: IMDb — 7,1; Rotten Tomatoes — 85%.

«За пределом двух бесконечных минут» (Beyond the Infinite Two Minutes, 2020)

«За пределом двух бесконечных минут» (Beyond the Infinite Two Minutes, 2020)

На фестивалях эту японскую микро-фантастику снимали аплодисментами: снято одним телефоном, сыграно одним дублем, а концепция признана «одной из самых свежих японских фантазий десятилетия». Но в прокат фильм почти не попал.

Лента о том, как монитор компьютера в кафе показывает будущее на две минуты вперёд, — одна из самых изобретательных фантастических работ последних лет.

Рейтинг: IMDb — 7,3; Rotten Tomatoes — 98%.

«Безумие» (The Wackness, 2008)

«Безумие» (2008)

Журналисты отмечали игру Бена Кингсли как одну из самых необычных в его карьере, а фильм критики называли «идеальным портретом подростковой растерянности нулевых». Но из-за слабой дистрибуции публика о картине почти не слышала.

Проблемный дилер даёт запрещённые вещества психиатру в обмен на сеансы терапии. Попутно влюбляется в падчерицу доктора.

Рейтинг: IMDb — 7,0; Rotten Tomatoes — 70%.

«Европа» (Europa Report, 2013)

«Европа» (2013)

Редкий научно-фантастический триллер в формате «найденной плёнки», который критики хвалили за научную точность, сдержанную режиссуру и реализм.

Многие рецензии называли его «удавшимся примером серьёзной фантастики малого бюджета», однако массовый зритель прошёл мимо.

Картина бюджетом всего в 10 млн долларов почти документально показывает первую пилотируемую миссию к спутнику Юпитера.

Рейтинг: IMDb — 6,4; Rotten Tomatoes — 80%.

Фото: Кадр из фильма «Кирпич» (2005), «Дорога грома» (2018), «За пределом двух бесконечных минут» (2020), «Безумие» (2008), «Европа» (2013)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Об этих 3 мини-сериалах мало кто знает: дайте шанс, например, экранизации романа Карстена Дюсса и не пожалеете Об этих 3 мини-сериалах мало кто знает: дайте шанс, например, экранизации романа Карстена Дюсса и не пожалеете Читать дальше 16 мая 2026
Звезда «Семейных уз»: как живет бразильская актриса Каролина Дикманн Звезда «Семейных уз»: как живет бразильская актриса Каролина Дикманн Читать дальше 18 мая 2026
«Самый первый Халк легко бы ушатал Таноса»: почему Брюс слабеет в фильмах Marvel? Фанаты нашли логичное этому объяснение «Самый первый Халк легко бы ушатал Таноса»: почему Брюс слабеет в фильмах Marvel? Фанаты нашли логичное этому объяснение Читать дальше 18 мая 2026
«Я включила на минутку — а потом всю ночь не спала»: 7 дорам, которые сделали зрителей фанатами корейских сериалов «Я включила на минутку — а потом всю ночь не спала»: 7 дорам, которые сделали зрителей фанатами корейских сериалов Читать дальше 18 мая 2026
У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова Читать дальше 18 мая 2026
Apple TV об этом не кричал, но эти 5 сериалов основаны на книгах: и «Защищая Джейкоба», и «Черная птица» Apple TV об этом не кричал, но эти 5 сериалов основаны на книгах: и «Защищая Джейкоба», и «Черная птица» Читать дальше 18 мая 2026
Над фильмом «Мужики!..» плакали все в СССР: а ведь эта история произошла в реальности Над фильмом «Мужики!..» плакали все в СССР: а ведь эта история произошла в реальности Читать дальше 18 мая 2026
Если бы не «Тайны следствия» Ковальчук не получила бы роль Маргариты: что сказал Бортко, увидев Швецову на экране Если бы не «Тайны следствия» Ковальчук не получила бы роль Маргариты: что сказал Бортко, увидев Швецову на экране Читать дальше 18 мая 2026
Этот фильм Джеки Чана внесли в Книгу рекордов Гиннеса: сумасшедшие трюки тут не при чем, а в чем же тогда дело? Этот фильм Джеки Чана внесли в Книгу рекордов Гиннеса: сумасшедшие трюки тут не при чем, а в чем же тогда дело? Читать дальше 18 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше