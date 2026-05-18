Даже к 55 годам не поседела: как рыжая Хюррем сохранила цвет волос до самой смерти

Рыжие волосы Хюррем были её настоящей визитной карточкой. Этот яркий, огненный цвет во многом помог ей создать образ страстной и запоминающейся женщины, сумевшей покорить сердце султана.

Интересно, что даже в почтенном возрасте её волосы не потеряли свой медный оттенок. Она всегда укладывала их в элегантные гладкие причёски и обязательно носила корону, которая подчёркивала её высокое положение. Драгоценные украшения в её локонах смотрелись невероятно эффектно.

А вот зрителей удивило, что Хюррем даже в преклонных годах на экране оставалась рыжей. Актрису сменили, а цвет волос — нет. Ведь в ту эпоху не было современных красок, и натуральный оттенок со временем должен был поблёкнуть.

Однако у наложниц Османской империи были свои секреты. Они активно использовали натуральные красители, и Хюррем, конечно, переняла эту науку в гареме.

Золотистый оттенок волосам придавали отвары из луковой шелухи, ромашки или скорлупы грецкого ореха. А за насыщенный рыжий цвет отвечала обычная хна.

Это средство было известно ещё в Древнем Египте. В Турции же традиция работы с хной жива до сих пор. Особенно известен свадебный обряд «ночь хны», который проводят для невесты перед замужеством.