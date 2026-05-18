Над фильмом «Мужики!..» плакали все в СССР: а ведь эта история произошла в реальности

В 2026 году исполняется ровно 45 лет с момента выхода фильма «Мужики!». Эта картина сразу после премьеры стала одним из лидеров советского кинопроката, завоевав не просто народную любовь, но и признание со стороны руководства страны.

По своей эмоциональной силе и способности растрогать до слёз фильм часто ставят в один ряд с такой жестокой и пронзительной лентой, как «Белый Бим Чёрное ухо». И это неслучайно — ведь сюжет, который лёг в основу, был взят из реальной жизни.

Александр Михайлов в фильме «Мужики!..»

На главную роль в фильме «Мужики!..» сразу же пригласили Александра Михайлова, но актёр отнесся к предложению скептически. Ему сюжет показался надуманным и далёким от жизни.

«Помню хорошо, что вначале я не очень поверил в эту историю. Мне показалось, там много неправды, тем более у меня другие были предложения, более интересные, как мне казалось», — вспоминал он позже.

Михайлов дважды отказывался от участия в проекте. Ситуация изменилась только после личного вмешательства режиссёра Искры Бабич. Она организовала встречу актёра со сценаристом Валентином Дьяченко.

Реальная история в фильме «Мужики!..»

Сценарий фильма «Мужики!..» был выстрадан и вынесен из самой жизни его автора, Валентина Дьяченко. Во времена Великой Отечественной войны он по ложному обвинению в шпионаже попал в лагеря, где провёл почти десять лет, работая в шахтах республики Коми.

Именно там, в суровых условиях, он встретил девочку по имени Оля — она и стала прототипом Полины из фильма.

Дьяченко, сам будучи заключённым, взял над сиротой опеку, как мог заботился о ней. А после своего освобождения не оставил её — официально удочерил.

Позже он женился и усыновил ещё двух мальчиков своей супруги. Их ему и пришлось воспитывать, когда он ста вдовцом.

После того как Александр Михайлов, сомневавшийся в правдоподобности сюжета, услышал эту реальную историю из первых уст, его сомнения мгновенно исчезли. Он тут же согласился сниматься.