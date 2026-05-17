Его настоящая фамилия в Голливуде точно не звучала: кто по национальности Юра Борисов?

17 мая 2026 13:00
Этого об актере многие не знали.  

Имя Юры Борисова в этом году звучало по всему миру — молодой актёр оказался в центре внимания после выхода драмы «Анора», которая принесла ему номинацию на «Оскар». Теперь он уверенно строит карьеру в Голливуде, и кажется, весь кинематографический мир следит за его стремительным взлётом.

Но мало кто, даже среди его новых иностранных поклонников и некоторых русских фанатов, догадывается, что «Борисов» — не совсем его настоящая фамилия.

Кто по национальности Юра Борисов

Юра Борисов родился и вырос в ближнем Подмосковье, а значит является русским, но его корни уходят глубже.

Как сам актёр признавался в интервью, большинство его предков по обеим линиям — как отцовской, так и материнской — когда-то переехали в Россию из западных областей Белоруссии.

Настоящая фамилия Юры Борисова

Отец актёра, Александр, при рождении получил белорусскую фамилию Сивуха. Стоит пояснить, что она не имеет отношения к спиртному, а восходит к старинному прозвищу «сивый», то есть седой или светловолосый. Так в давние времена могли называть человека с очень бледным цветом лица или светлыми волосами.

Однако из-за того, что фамилия показалась семье неблагозвучной, отец Юры после женитьбы принял решение взять фамилию супруги и стал Борисовым.

Таким образом, будущий актёр унаследовал уже этот, более привычный для слуха вариант. Получается, что мировая известность могла прийти к нему и под другим именем — ведь теоретически мы могли бы знать его как Юру Сивуху.

Светлана Левкина
