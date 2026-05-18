Apple TV об этом не кричал, но эти 5 сериалов основаны на книгах: и «Защищая Джейкоба», и «Черная птица»

18 мая 2026 11:00
Кадр из сериала «Шантарам», «Санни», «Чёрная птица»

К сожалению, мало зрителей знают, что есть еще и романы.

Apple TV так ловко маскирует свои экранизации под «чистое авторское телевидение», что многие зрители и не подозревают: несколько самых ярких шоу сервиса выросли из романов. Ни громких слоганов, ни обязательных плашек «based on the book» — только истории, которые аккуратно пересадили с бумаги на экран. Мы выбрали пять таких проектов, где литературная основа работает как скрытый тюнинг: не бросается в глаза, но делает машину быстрее.

«Шантарам»

Австралийский бунтарь, индийские кварталы, сбежавшая душа — сериал старается удержать дыхание книги Грегори Дэвида Робертса, на которой и основан. Чарли Ханнэм сыграл героя, который прячется в Мумбаи от собственной судьбы, а зритель — в каждой серии — от мысли, что впереди лишь один сезон.

Экранизация получилась атмосферной, честной к оригиналу, но тихой: проект закрыли слишком быстро, будто история и правда сбежала дальше, чем редакторы могли уследить.

«Защищая Джейкоба»

Сериал «Защищая Джейкоба» эффектно маскируется под true crime, но за всей этой мрачной эстетикой стоит роман Уильяма Лэндея. История семьи, которая постепенно обнаруживает пропасть под собственным домом, передана удивительно точно: и книга, и шоу держат зрителя на краю сомнений.

Крис Эванс здесь не супергерой, а отец, который боится собственного сына — и именно это делает экранизацию одной из самых недооценённых драм Apple TV.

«Санни»

Блестящая научно-фантастическая задумка выросла из романа Колина О’Салливана «Тёмное руководство». Авторы обыгрывают это особенно изящно: в самом сериале упоминание книги становится частью сюжета.

Рашида Джонс ведёт историю о роботах, утрате и границах человеческого, словно по тонкой проволоке — легко, но с риском сорваться в философию. «Санни» закрыли после первого сезона, хотя критики видели в нём будущий культ.

«Плохая обезьяна»

Комедийно-криминальный роман Карла Хьяасена получил почти театральное прочтение в сериале Apple TV. В центре — герой, который сам себе мешает жить, окружённый фауной Флориды и странностями человеческой натуры.

Сериал близок к книге, пока не подбирается к финалу — там авторы меняют акценты, вызывая бурление среди фанатов первоисточника. Но рейтинг в 92 % на Rotten Tomatoes доказывает: зрители приняли эксперимент.

«Чёрная птица»

Казалось бы, перед нами классический «мини-сериал по реальным событиям». Но основа — автобиографическая книга Джеймса Кина «С дьяволом», где впервые зафиксированы переговоры с серийным убийцей Ларри Холлом.

На экране — Тэрон Эджертон и Пол Уолтер Хаузер, дуэт, который держит напряжение буквально на уровне сердечного ритма. Страшная, правдивая и блестяще сыгранная история, которая стоит значительно выше своей тихой популярности.

Apple TV умеет прятать книги за эффектными кадрами — и тем интереснее узнавать, что многие его проекты вышли из-под пера писателей, а не только из головы шоураннеров.

Фото: Кадр из сериала «Шантарам», «Санни», «Чёрная птица»
Анастасия Луковникова
