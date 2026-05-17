В СССР показывали переделанную версию «Чипа и Дейла»: измененные имена и другие отличия

«Чип и Дейл спешат на помощь» вошёл в историю как первый американский анимационный сериал, показанный на советском телевидении.
Его премьера в СССР состоялась 1 января 1991 года — символическая дата для страны, которая уже стояла на пороге распада.
Но до эфира мультфильм прошёл долгий путь согласований, правок и адаптаций.
Два года проверок и отбора
Подготовка сериала заняла почти два года. Специальная комиссия отсматривала эпизоды и отбирала те, где западный образ жизни не бросался в глаза, пишет sport24.ru.
Задача была простой по формулировке и сложной на практике: сохранить сюжет и юмор, но убрать всё, что могло выглядеть как реклама чужой системы ценностей.
Имена, которые пришлось «перевести»
Даже имена персонажей потребовали вмешательства. Мышь Monterey Jack в советском варианте стала Рокфором — название американского сыра не имело смысла для местной аудитории.
Героиню Gadget Hackwrench переименовали в Гайку: слово «гаджет» в повседневной речи не использовалось, а техническую составляющую имени упростили до понятной.
Деньги и бизнес под запретом
Особое внимание уделяли экономике внутри кадра. Во всех сериях долларовые купюры заменяли на советские рубли.
А в эпизоде «Бизнесмен Дейл» финал переписали полностью: предпринимательская деятельность не должна была выглядеть положительной и вызывать симпатию у зрителей.
Почему сериал всё равно сработал
Несмотря на жёсткую адаптацию, «Чип и Дейл» стал настоящим хитом. Для советских детей это было первое знакомство с американской анимацией в формате сериала, а для телевидения — рискованный, но успешный эксперимент.
Даже в отредактированном виде история о команде «Спасателей» сумела стать культурным мостом между двумя мирами.