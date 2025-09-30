Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Lumiera Cinema »
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
10:00
от
13:05
от
17:20
от
21:35
от
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
21:40
от
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
10:10
от
12:05
от
16:05
от
18:00
от
19:50
от
21:45
от
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D, RU
11:55
от
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KZ
19:35
от
23:35
от
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
10:10
от
14:10
от
17:05
от
20:00
от
22:55
от
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
12:20
от
14:10
от
18:00
от
19:50
от
23:40
от
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D, RU
15:55
от
Жабайы
семейный
2025, Казахстан
2D, KZ
10:30
от
14:05
от
17:40
от
Заклятие 4: Последний обряд
ужасы
2025, США
2D, RU
23:15
от
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D, RU
15:10
от
Нескромные
комедия
2025, США
2D, RU
22:55
от
23:40
от
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
10:20
от
13:35
от
18:00
от
21:40
от
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
10:15
от
12:10
от
14:10
от
15:55
от
19:25
от
21:10
от
Тот самый
ужасы, спорт
2025, США
2D, RU
12:00
от
15:10
от
19:25
от
