Помните, как Шурик усыпил пса в «Операции "Ы"…»? А зачем он вообще с собой носил снотворное?

В одном из самых узнаваемых эпизодов «Операции "Ы" и других приключений Шурика» (1965) герой ловко усыпляет сторожевого пса колбасой со снотворным.

Сцена давно стала любимой у зрителей, но вызвала и один неожиданный вопрос — зачем здоровому и молодому парню вообще такие таблетки?

Сцена, которую помнят все

Шурик провожает однокурсницу домой и встречает на пути бдительного пса. Сначала он пробует уговоры, потом пускает в ход кота, но в итоге подсовывает собаке кусок колбасы с таблеткой.

В фильме подчёркивается, что средство безвредно и действует недолго.

Вопрос, на который нет ответа

Почему у молодого студента вообще было снотворное? Он слишком юн, чтобы страдать бессонницей, да и образ комсомольца того времени подразумевал бодрость и активность.

Кроме того, блистер лежал прямо в кармане куртки, а значит, был всегда при нём.

Версия, которая всё объясняет

Единственная логичная догадка — Шурик купил лекарство для кого-то из пожилых родственников. Без сумки или портфеля он просто положил его в карман.

И хотя фильм оставляет эту деталь без пояснений, зрители до сих пор обсуждают её как одну из забавных загадок советской комедии.

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