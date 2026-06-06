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Киноафиша Статьи Уже устали от «Великолепного века»: эти 4 исторических дизи намного круче истории Хюррем и Сулеймана

Уже устали от «Великолепного века»: эти 4 исторических дизи намного круче истории Хюррем и Сулеймана

6 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Рейтинг у проектов выше.

Если вы пересмотрели «Великолепный век» много раз, но интерес к историческим сагам не угас — эта подборка создана для вас. Мы отобрали четыре интересных сериала с высокими оценками на Кинопоиске. Некоторые из этих проектов получили даже более высокие зрительские рейтинги, чем знаменитая история о Хюррем и Сулеймане, набравшая 8,2 балла.

В нашей подборке представлены разнообразные сюжеты. Каждая из этих картин достойна внимания и способна увлечь не меньше культового «Великолепного века».

«Воскресший Эртугрул», 8,5

История рассказывает о событиях, предшествовавших образованию Османской империи. Мы знакомимся с Эртугрулом из племени Кайи, главой огузского племени и отцом будущего основателя династии Османа I.

Сюжет «Воскресшего Эртугрула» разворачивается вокруг переселения племени из Средней Азии в Анатолию. Эртугрулу предстоит заключить союз с сельджуками для борьбы с византийцами. Одновременно герой вынужден противостоять постоянным набегам монгольских войск.

Благодаря мужеству и стратегическому таланту Эртугрула его племя завоёвывает обширные территории. В числе этих земель оказывается Малая Азия — историческая область, составляющая центральную часть современной Турции.

Кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»

«Основание: Осман», 8,4

Этот проект стал продолжением популярной саги «Воскресший Эртугрул». История посвящена сыну главного героя — Осману I Гази, основателю Османского государства.

Доблестный Эртугрул воспитал достойного преемника. Молодой правитель унаследовал ум и отвагу своего отца.

Амбициозный Осман значительно расширил границы наследственных владений. Он успешно присоединил византийские территории, обеспечив выход к Черному и Мраморному морям.

Осман Гази проявил себя как мудрый правитель и бесстрашный воин. Он лично участвовал в сражениях рядом со своими соратниками.

Отдельного внимания заслуживает трогательная история любви Османа к супруге. Эта линия в сериале «Основание: Осман» не оставит равнодушными поклонников исторических драм.

Кадр из сериала «Основание: Осман»

«Алп-Арслан: Великий Сельджук», 8,3

Военно-исторический проект рассказывает о реальном правителе прошлого. Алп-Арслан был вторым султаном из династии Сельджуков. Его знаменитые военные победы существенно расширили границы государства в одиннадцатом столетии.

Особой притягательности проекту «Алп-Арслан: Великий Сельджук» добавляет актерский состав. Главную роль исполнил популярный Барыш Ардуч. Многие зрители с нетерпением ждали его возвращения на экраны после завершения сериала «Любовь напрокат».

Кадр из сериала «Алп-Арслан: Великий Сельджук»

«Ты моя Родина», 8,3

Сюжет разворачивается в сложный исторический период оккупации Измира греческими войсками. Мы знакомимся с Азизой — матерью, самостоятельно воспитывающей троих детей. Её муж Джевдет находится на фронте, участвуя в боевых действиях.

Перед героями стоят трудные испытания. Им предстоит сохранить чувства в суровых условиях военного времени. Ответ на вопрос, какой ценой это удастся, зрители узнают, посмотрев все эпизоды сериала «Ты моя Родина».

Кстати, роль Джевдета исполнил знаменитый Халит Эргенч, тот самый султан Сулейман из «Великолепного века».

Кадр из сериала «Ты моя Родина»
Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Воскресший Эртугрул», «Алп-Арслан: Великий Сельджук», «Основание: Осман», «Ты моя Родина»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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