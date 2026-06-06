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Почему Сулеймана называют Великолепным везде, но только не в Турции: на родине у султана не такое крутое прозвище

6 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

Султан Сулейман I вошел в историю под двумя именами, но в сериале «Великолепный век» озвучили только одно.

Да, сериал «Великолепный век» имеет такое название не просто так, едь он рассказывает о жизни и правлении Сулеймана I (1520–1566) , которого во всём мире называют Сулейманом Великолепным.

Однако в Турции об этом хоть и знают, но предпочитаютиспользовать другое имя — Сулейман Законодатель. Кинопрокатчики же прекрасно осознавали, что их теленовелла завоюет сердца не только на Родине, но и по всему миру. Поэтому сделали отсылку в саге именно на понятное имя во всех странах.

Но почему его всё-таки называют Великолепным?

«Великолепный»: как Европа увидела султана

Молодой Сулейман взошел на престол в 25 лет — невысокий, худощавый, без имперской стати.

Но его любовь к роскоши бросалась в глаза: золотое шитье, бриллианты, гигантские тюрбаны, которые тут же вошли в моду. Впрочем, прозвище ему подарили не наряды, а политика.

В 1532 году, после неудачного похода на Вену, Сулейман провел хитрый ход — короновался в Буде как король Венгрии.

Его корона поразила даже венецианских дипломатов. А когда германский император Фердинанд I признал его «сюзереном» и согласился платить дань, Европа испытала шок.

Гравюры с изображением османского правителя в драгоценной короне разлетелись по городам — так и родилось прозвище «Великолепный».

«Кануни»: почему турки ценят другое имя

В Османской империи Сулеймана прославили не войны, а реформы. Он упорядочил судебную систему, смягчил наказания, ввел новые земельные законы и даже ограничил произвол чиновников.

Его свод законов «Канун-наме» действовал столетиями. Именно за это турки называют его «Законодателем» — титул, который значит куда больше, чем европейская лесть про «великолепие».

Два имени — два взгляда на историю

Для Европы Сулейман остался символом восточной роскоши и угрозы. Для Турции — мудрым правителем, который строил государство, а не только завоевывал земли, пишет дзен-канал «Азербайджан - страна огней».

И если на Западе его корона стала легендой, то в Стамбуле до сих пор помнят, что под ней был один из величайших реформаторов исламского мира.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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