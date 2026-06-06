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Киноафиша Статьи «Иронию судьбы» видел каждый второй, а эти роли в советском кино запомнили только профи — проверьте и вы свою память (тест)

«Иронию судьбы» видел каждый второй, а эти роли в советском кино запомнили только профи — проверьте и вы свою память (тест)

6 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
«Иронию судьбы» видел каждый второй, а эти роли в советском кино запомнили только профи — проверьте и вы свою память (тест)

Актеры в них появились хоть и ненадолго, но все равно круто прославились. Помните ли вы эти ленты?

Вы когда-нибудь задумывались, каково это — играть в кино эпизодическую роль? На первый взгляд кажется, что обидно оставаться в тени легендарных актеров. Но герои нашего нового теста вовсе так не считают.

Мы собрали 5 советских актеров, которые сыграли пусть и не главные роли, но именно они принесли кинозвездам бешеную популярность. Предлагаем проверить, насколько вам знакомы эти фильмы, и можно ли вас назвать продвинутым киноманом.

Но будьте готовы, в тесте будут не такие очевидные киноленты, как «Кавказская пленница» или «Ирония судьбы». Готовы удариться в ностальгию? Давайте начнем!

Фото: Кадр из фильма «Печки-лавочки»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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