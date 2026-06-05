Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге

Сериал «Разделение» вывел Бена Стиллера как режиссера совсем на другой уровень, но это не первый впечатляющий многосерийный проект, который он снял. Еще несколько лет назад он стал автором картины в духе «Побег из Шоушенка».

Как и в «Разделении», там сочетались юмор и драма самым безупречным образом. И речь про сериал «Побег из тюрьмы Даннемора».

Сюжет сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

В основу этого напряжённого сериала легла реальная история двух заключённых, приговорённых к пожизненным срокам за убийства. Им удалось совершить дерзкий побег из тюрьмы округа Клинтон, причём не без помощи женщины-надзирателя.

Замужняя сотрудница тюрьмы, которая состояла в отношениях с обоими беглецами, активно содействовала их замыслам. После успешного побега власти начали масштабную операцию по поимке преступников. В результате облавы были задержаны не только сбежавшие заключённые, но и их сообщница.

Детали сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

Фактически картина исследует одиночество и отчаяние трех главных героев, которые принимают решения против своих собственных интересов. Одну из центральных ролей сыграла Патрисия Аркетт, известная фанатам «Разделения». Но узнать ее в «Побеге из тюрьмы Даннемора» очень сложно.

Там она играет женщину, абсолютно несчастную в браке, настолько, что она готова даже на интрижку с заключенным. Ее Хармони в «Разделении» — сильная и уверенная в себе, контролирует любую ситуацию и не испытывает никаких угрызений совести по поводу методов работы «Люмона». Оба образа удались Аркетт невероятно удачно.