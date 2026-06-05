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Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге

5 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

А зрители поставили картине еще более щедрые оценки.

Сериал «Разделение» вывел Бена Стиллера как режиссера совсем на другой уровень, но это не первый впечатляющий многосерийный проект, который он снял. Еще несколько лет назад он стал автором картины в духе «Побег из Шоушенка».

Как и в «Разделении», там сочетались юмор и драма самым безупречным образом. И речь про сериал «Побег из тюрьмы Даннемора».

Сюжет сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

В основу этого напряжённого сериала легла реальная история двух заключённых, приговорённых к пожизненным срокам за убийства. Им удалось совершить дерзкий побег из тюрьмы округа Клинтон, причём не без помощи женщины-надзирателя.

Замужняя сотрудница тюрьмы, которая состояла в отношениях с обоими беглецами, активно содействовала их замыслам. После успешного побега власти начали масштабную операцию по поимке преступников. В результате облавы были задержаны не только сбежавшие заключённые, но и их сообщница.

Кадр из сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

Детали сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

Фактически картина исследует одиночество и отчаяние трех главных героев, которые принимают решения против своих собственных интересов. Одну из центральных ролей сыграла Патрисия Аркетт, известная фанатам «Разделения». Но узнать ее в «Побеге из тюрьмы Даннемора» очень сложно.

Там она играет женщину, абсолютно несчастную в браке, настолько, что она готова даже на интрижку с заключенным. Ее Хармони в «Разделении» — сильная и уверенная в себе, контролирует любую ситуацию и не испытывает никаких угрызений совести по поводу методов работы «Люмона». Оба образа удались Аркетт невероятно удачно.

Фото: Кадры из сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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