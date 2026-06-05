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Киноафиша Статьи «Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях 

«Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях 

5 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
«Покуда я тебя не убью»

История, от которой невозможно оторваться, даже если смотреть тяжело.

Британский мини-сериал «Покуда я тебя не убью» — это всего четыре серии, но напряжения в них хватает на десяток фильмов.

Режиссёр Джулия Форд взяла за основу реальную историю медсестры Делии Балмер, и это делает картину особенно страшной: вы понимаете, что перед вами не сценарная фантазия, а правда.

Вечер, который превратился в кошмар

Делия знакомится с Джоном Суини, обаятельным мужчиной, который в какой-то момент признаётся ей в убийстве бывшей девушки. Звучит как нелепая шутка, но спустя мгновения он нападает и на неё.

Чудом выжив, Балмер пытается вернуться к нормальной жизни — до тех пор, пока через годы не узнаёт, что Суини снова убил.

«Покуда я тебя не убью»

Тяжесть, которая не отпускает

Зрители спорят: кому-то он кажется затянутым, другим — слишком мрачным, но все признают силу актёрской игры Анны Максвелл Мартин.

На otzovik.com пишут:

«Фильм сложный, достаточно затянутый, но просто не оторваться до финальной части».

На irecommend.ru отмечают:

«Зацепило, что сериал на основе реальных событий, великолепная актёрская работа, раскрывается важная тема».

Реальность страшнее вымысла

Часть зрителей уверена, что эту историю стоило снять как полнометражный фильм. Но формат мини-сериала позволил показать не только саму трагедию, но и психологию женщины, которая смогла пройти через ад и не сломаться.

В финале зритель остаётся с ощущением, что монстры рядом, и от этого по-настоящему холодеет кожа.

Фото: Кадр из сериала «Покуда я тебя не убью»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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