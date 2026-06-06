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Киноафиша Статьи Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет

Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет

6 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Сумерки»

У людей глаза — зеркало души, а у вампиров — зеркало их инстинктов.

Если пересмотреть «Сумерки» спустя годы, в глаза (в прямом смысле) бросается одно — цвет радужки у вампиров постоянно меняется. От янтарного до угольно-чёрного. Красиво, загадочно, но зачем? Неужели Эдвард просто забыл капли от усталости? Всё куда символичнее.

Когда глаза выдают голод

В мире Стефани Майер цвет глаз вампира — как лакмус его природы. Чем темнее радужка, тем сильнее голод. Чёрные глаза означают одно: существо давно не пило кровь и буквально балансирует на грани срыва. Это визуальный сигнал для своих и чужих: держись подальше — перед тобой не красавчик с тоской, а голодный хищник.

Почему у Калленов глаза не красные

Семья Калленов выбрала «вегетарианский» путь — питается кровью животных. Поэтому их глаза становятся золотистыми, когда они сыты, и темнеют по мере того, как голод растёт. У тех, кто пьёт человеческую кровь, радужка всегда красная: привычка делает их внешность постоянной.

Кадр из фильма «Сумерки»

Визуальный язык саги

Этот приём работает как термометр эмоций. Золотые глаза — самоконтроль, человечность. Чёрные — жажда, звериное начало. Даже без слов зритель считывает внутреннее состояние героя, и именно поэтому сцены между Беллой и Эдвардом кажутся такими напряжёнными — в его взгляде всегда что-то на грани.

Так Майер и режиссёры перевели голод на язык цвета. У людей глаза — зеркало души, а у вампиров — зеркало их инстинктов. И, пожалуй, это единственная сага, где по радужке можно понять, кто ты сегодня — человек или чудовище.

Фото: Кадр из фильма «Сумерки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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