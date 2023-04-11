Меню
Kinopark 8 Moskva

Алматы
г. Алматы, ТРЦ MOSKVA Metropolitan, 3 этаж, пр. Абая, уг.пр. Алтынсарина, 37/1
Байконур
+7 (778) 099-09-17

Kinopark Theatres

Кинотеатр Kinopark 8 Moskva был открыт в сентябре 2017 года. Это новый и современный мультиплекс, объединяющий в себе восемь комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 806 посадочных мест. Здесь есть зал First Class Laser на 20 мест,

Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой Dolby. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Официант
Парковка
Детский зал
8 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Kinopark 8 Moskva
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
01:20 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 1 сеанс
01:40 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 3 сеанса
00:30 от 01:10 от 01:50 от ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 3 сеанса
00:00 от 00:40 от 01:30 от ...
Екатерина Лавриненко 11 апреля 2023, 16:15
Сегодня, 11.04.23, были с сыном на дневном сеансе. Очень грязный зал! Грязные отпечатки на каждом кресле, пришлось вытирать вкладными салфетками что… Читать дальше…
Aliya Ashimova 21 сентября 2025, 21:24
Сегодня 21.09.2025 года посетили кинотеатр в ТЦ Москва, фильм Аменгер, начало сеанса 20.20 часов. Однако сотрудники кинотеатра сказали что сеанс… Читать дальше…
8 голосов
Фильмы в кинотеатре Kinopark 8 Moskva

Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
01:20 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
01:40 от
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
00:30 от 01:10 от 01:50 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
