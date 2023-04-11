Кинотеатр Kinopark 8 Moskva был открыт в сентябре 2017 года. Это новый и современный мультиплекс, объединяющий в себе восемь комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 806 посадочных мест. Здесь есть зал First Class Laser на 20 мест,
Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой Dolby. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.