Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Алматы
Кинотеатры
Kinopark 8 Moskva
Отзывы о кинотеатре Kinopark 8 Moskva
Отзывы о кинотеатре Kinopark 8 Moskva
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Отзывы о кинотеатре Kinopark 8 Moskva
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Екатерина Лавриненко
11 апреля 2023, 16:15
Оценка
Сегодня, 11.04.23, были с сыном на дневном сеансе. Очень грязный зал! Грязные отпечатки на каждом кресле, пришлось вытирать вкладными салфетками что бы присесть, под некоторыми креслами мусор: пустые бутылки, поп коре… Видно, что залы не проверяют не только между сеансами, но и не уберают вообще по окончанию смены и началом нового дня! Очень неприятное впечатление!
11 апреля 2023, 16:15
1
0
Ответить
Aliya Ashimova
21 сентября 2025, 21:24
Оценка
Сегодня 21.09.2025 года посетили кинотеатр в ТЦ Москва, фильм Аменгер, начало сеанса 20.20 часов. Однако сотрудники кинотеатра сказали что сеанс начнется на 20 минут позже, в связи с ЧС и объявит начало сеанса. Мы пришли в 20.00 сидели на диванчике и ждали. Однако сотрудники кинотеатра, молодые ребята объявили о начале сеансе и что можно заходить в зал спустя 15 минут с начала фильма. Когда мы зашли фильм уже шёл 15 минут. Таким образом, из за халатное отношение сотрудников кинотеатра мы не смогли увидеть начало фильма. После сеанса, я подошла к сотруником сказать об их упушении и вместо извинении, молодой человек, сотрудник мне нагрубил. Во первых они во время не объявили начало фильма, хотя мы там и сидели на диване, во вторых халатное отношение к своеи работе, в третьих просто элементарного уважение к старшим, я на 20 лет старше этого сотрудника, что нагрубил. Таким образом вместо хорошего отдыха, остались только негативные впечатления.
21 сентября 2025, 21:24
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Chaplin MegaPark
10 комментариев
Kinoplexx 7 Sary-Arka
3 комментария
Kinoplexx 6 Almaty Mall
2 комментария
Halyk IMAX Kinopark 16
2 комментария
Chaplin ADK
16 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail