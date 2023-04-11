Menu
Kinopark 8 Moskva Cinema Reviews
Kinopark 8 Moskva Cinema Reviews
Kinopark 8 Moskva Cinema Reviews
Екатерина Лавриненко
11 April 2023, 16:15
Vote
Сегодня, 11.04.23, были с сыном на дневном сеансе. Очень грязный зал! Грязные отпечатки на каждом кресле, пришлось вытирать вкладными салфетками что бы присесть, под некоторыми креслами мусор: пустые бутылки, поп коре… Видно, что залы не проверяют не только между сеансами, но и не уберают вообще по окончанию смены и началом нового дня! Очень неприятное впечатление!
11 April 2023, 16:15
1
0
Reply
Aliya Ashimova
21 September 2025, 21:24
Vote
Сегодня 21.09.2025 года посетили кинотеатр в ТЦ Москва, фильм Аменгер, начало сеанса 20.20 часов. Однако сотрудники кинотеатра сказали что сеанс начнется на 20 минут позже, в связи с ЧС и объявит начало сеанса. Мы пришли в 20.00 сидели на диванчике и ждали. Однако сотрудники кинотеатра, молодые ребята объявили о начале сеансе и что можно заходить в зал спустя 15 минут с начала фильма. Когда мы зашли фильм уже шёл 15 минут. Таким образом, из за халатное отношение сотрудников кинотеатра мы не смогли увидеть начало фильма. После сеанса, я подошла к сотруником сказать об их упушении и вместо извинении, молодой человек, сотрудник мне нагрубил. Во первых они во время не объявили начало фильма, хотя мы там и сидели на диване, во вторых халатное отношение к своеи работе, в третьих просто элементарного уважение к старшим, я на 20 лет старше этого сотрудника, что нагрубил. Таким образом вместо хорошего отдыха, остались только негативные впечатления.
21 September 2025, 21:24
0
0
Reply
