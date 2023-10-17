Menu
Kinoplexx 7 Sary-Arka Cinema Reviews

Kinoplexx 7 Sary-Arka Cinema Reviews

Kinoplexx 7 Sary-Arka Cinema Reviews
Айгерим Жумабаева 17 October 2023, 09:10
Салеметсизбе?вторник күні акция взрослый билет 800 деп тур.Кино тандасақ 1500 деп тур не себеп?
17 October 2023, 09:10 Reply
User 18 June 2024, 11:03
Vote
Когда будет кинофильм «Огненный лис»?
18 June 2024, 11:03 Reply
Сакура Харуно 6 January 2025, 08:40
Vote
Сегодня пришли по скидке «безлимитный понедельник »но кассир заявляет что сегодня праздник ,и то что по праздникам такая акция не осуществляется . Сегодня 06.01.25 и сегодня НЕТ НИКАКИХ ПРАЗДНИКОВ !!!!праздник только завтра 07.01.25 !!!! Это же только религиозный праздник который не имеет ничего общего с нашими государственными праздниками !!!! И во первых мы приехали сюда на такси с бабушкой у которой только не давно была операция на обе ноги ,и тот факт то что она пришла холодной зимой еще и ходунком. Заставляет задуматься про то что они держат нас за дурака !!!
6 January 2025, 08:40 Reply
