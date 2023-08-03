Menu
Kinoafisha Almaty
Cinemas
Kinoplexx 6 Almaty Mall
Kinoplexx 6 Almaty Mall Cinema Reviews
Kinoplexx 6 Almaty Mall Cinema Reviews
Kinoplexx 6 Almaty Mall Cinema Reviews
chiguli
3 August 2023, 06:10
Vote
Мой отзыв будет не о кинртеатре а о персонале . 4 дня звоним не можем дозвониться то телефон отключен то трубки не берут .кто ответственный за это .? Персонал ни даёт ни какой информации .билеты онлайн не возможно купить .
3 August 2023, 06:10
1
0
Reply
Николай Ник
7 November 2024, 01:04
Vote
Главно приходи ,смотри , кинотеатром доволен , много фильмов смотрел , , на сайт внимание не обостряю , знаю бывает запозданием обновление , лучше самому придти и убедится и увидеть что то новое , не только в кинотеатре но и в самом ТРЦ
7 November 2024, 01:04
0
0
Reply
