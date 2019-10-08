Menu
Милочка Мила
8 October 2019, 05:37
Любимый кинотеатр!!! Более удобных кресел я еще не встречала ни в одном кинотеатре Алматы😁
8 October 2019, 05:37
Диана Камалова
2 January 2021, 11:16
Конатетры не плохие. Но минус в том что цены стали космические. И самое ужасное что нет билетов для льготников. По закону должны быть льготные билеты для пенсионеров инвалидов но по моему наши забывают о существование таких категорий.
2 January 2021, 11:16
Болат Джасыбаев
4 February 2021, 16:57
Крайне непорядочно показывать на сайте 900 тг. а по факту 2400 тг., и не нужно оправдываться, что написано от 900, вы откровенно вводите людей в заблуждение. Уверен недовольны все. Деньги заработаны не честно, на грани мошенничества.
4 February 2021, 16:57
Маира Солтыс
2 May 2021, 11:09
в пандамии эти владельцы обвинили видно своих посетителей..и так раньше дорого были билеты на кинозалы а теперь вообще взвинтили решили ободрать клиентов своих и финансово поправить свое положение .и так они теряют клиентов
2 May 2021, 11:09
Женис Ургенишбаев
19 March 2022, 18:28
Жанұямызбен әрдайым баратын кинотаетырымыз! Іші таза, орындықтары ыңғайлы. Дыбысы эффектері де жақсы ұйымдастырылған.
Тек бір ыңғайсызы, сыртқы киім ілетін гардероб қарастырылмаған. Биыл енді қыс бітті, келесі қысқа дейін сол мәселені ұйымдастырсаңыздар. Өйткені сырт киіммен ыңғайсыз расында. Түсініктеріңізге алдын-ала размет!
19 March 2022, 18:28
Кира Солохина
10 April 2022, 07:41
Не пускают , просто потому что выгляжу моложе своих лет , даже с разрешением родителей , уже в который раз
10 April 2022, 07:41
User
27 September 2023, 10:05
User
27 September 2023, 10:07
User
15 December 2023, 16:30
Молдир Сырлыбай
27 September 2025, 09:33
