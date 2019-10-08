Меню
Chaplin MegaPark
Отзывы о кинотеатре Chaplin MegaPark
Отзывы о кинотеатре Chaplin MegaPark
Милочка Мила
8 октября 2019, 05:37
Оценка
Любимый кинотеатр!!! Более удобных кресел я еще не встречала ни в одном кинотеатре Алматы😁
8 октября 2019, 05:37
0
0
Ответить
Диана Камалова
2 января 2021, 11:16
Конатетры не плохие. Но минус в том что цены стали космические. И самое ужасное что нет билетов для льготников. По закону должны быть льготные билеты для пенсионеров инвалидов но по моему наши забывают о существование таких категорий.
2 января 2021, 11:16
1
0
Ответить
Болат Джасыбаев
4 февраля 2021, 16:57
Крайне непорядочно показывать на сайте 900 тг. а по факту 2400 тг., и не нужно оправдываться, что написано от 900, вы откровенно вводите людей в заблуждение. Уверен недовольны все. Деньги заработаны не честно, на грани мошенничества.
4 февраля 2021, 16:57
4
0
Ответить
Маира Солтыс
2 мая 2021, 11:09
в пандамии эти владельцы обвинили видно своих посетителей..и так раньше дорого были билеты на кинозалы а теперь вообще взвинтили решили ободрать клиентов своих и финансово поправить свое положение .и так они теряют клиентов
2 мая 2021, 11:09
0
0
Ответить
Женис Ургенишбаев
19 марта 2022, 18:28
Жанұямызбен әрдайым баратын кинотаетырымыз! Іші таза, орындықтары ыңғайлы. Дыбысы эффектері де жақсы ұйымдастырылған.
Тек бір ыңғайсызы, сыртқы киім ілетін гардероб қарастырылмаған. Биыл енді қыс бітті, келесі қысқа дейін сол мәселені ұйымдастырсаңыздар. Өйткені сырт киіммен ыңғайсыз расында. Түсініктеріңізге алдын-ала размет!
19 марта 2022, 18:28
0
0
Ответить
Кира Солохина
10 апреля 2022, 07:41
Оценка
Не пускают , просто потому что выгляжу моложе своих лет , даже с разрешением родителей , уже в который раз
10 апреля 2022, 07:41
1
0
Ответить
User
27 сентября 2023, 10:05
в ответ на сообщение
Болат Джасыбаев от 4 февраля 2021, 16:57
27 сентября 2023, 10:05
0
0
Ответить
User
27 сентября 2023, 10:07
в ответ на сообщение
Женис Ургенишбаев от 19 марта 2022, 18:28
27 сентября 2023, 10:07
0
0
Ответить
User
15 декабря 2023, 16:30
в ответ на сообщение
Женис Ургенишбаев от 19 марта 2022, 18:28
15 декабря 2023, 16:30
0
0
Ответить
Молдир Сырлыбай
27 сентября 2025, 09:33
в ответ на сообщение
Маира Солтыс от 2 мая 2021, 11:09
27 сентября 2025, 09:33
0
0
Ответить
