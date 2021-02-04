9-зальный мультиплекс Chaplin MegaPark расположен в ТРЦ Мега Парк на 3-ем этаже по улице Макатаева, 127.
Все залы оборудованы кинопроекторами Christie, в пяти залах установлена система RealD 3D (3D-очки для просмотра фильмов в формате RealD приобретаются отдельно), два зала оснащены передовой системой звука Dolby Atmos и оборудованием 4K. Все 9 залов имеют одинаково большие экраны, их ширина составляет 12,5 метров, высота 6,5 метров. Во всех залах предусмотрены подушки для детей, и на первых рядах для комфортного просмотра установлены пуфики. Два зала имеют зоны повышенного комфорта - премиум-зоны с отдельным входом. На территории лобби расположены Concession BAR, Coffee BAR и библиотека.
Бронирование билетов не предусмотрено.