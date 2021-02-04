Меню
Chaplin MegaPark

Алматы
Адрес
г. Алматы, ул. Макатаева, 127, ТРЦ «MEGA Park», 3-й этаж
Телефон

+7 (707) 500-91-32

Билеты от
Сеть

Chaplin Cinemas

О кинотеатре

9-зальный мультиплекс  Chaplin MegaPark расположен в ТРЦ Мега Парк на 3-ем этаже по улице Макатаева, 127.

Все залы оборудованы кинопроекторами Christie, в пяти залах установлена система RealD 3D (3D-очки для просмотра фильмов в формате RealD приобретаются отдельно), два зала оснащены передовой системой звука Dolby Atmos и оборудованием 4K. Все 9 залов имеют одинаково большие экраны, их ширина составляет 12,5 метров, высота 6,5 метров. Во всех залах предусмотрены подушки для детей, и на первых рядах для комфортного просмотра установлены пуфики. Два зала имеют зоны повышенного комфорта - премиум-зоны с отдельным входом. На территории лобби расположены Concession BAR, Coffee BAR и библиотека.

Бронирование билетов не предусмотрено. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
4K
Парковка
15 голосов
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Chaplin MegaPark
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 5 сеансов
00:30 от 10:25 от 14:05 от 17:10 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 5 сеансов
10:30 от 12:40 от 16:15 от 18:00 от ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
15:10 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 3 сеанса
00:30 от 10:40 от 16:05 от ...
Отзывы о кинотеатре

Болат Джасыбаев 4 февраля 2021, 16:57
Крайне непорядочно показывать на сайте 900 тг. а по факту 2400 тг., и не нужно оправдываться, что написано от 900, вы откровенно вводите людей в… Читать дальше…
Диана Камалова 2 января 2021, 11:16
Конатетры не плохие. Но минус в том что цены стали космические. И самое ужасное что нет билетов для льготников. По закону должны быть льготные билеты… Читать дальше…
15 голосов
Фильмы в кинотеатре Chaplin MegaPark

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
00:30 от 10:25 от 14:05 от 17:10 от 20:00 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:30 от 12:40 от 16:15 от 18:00 от 22:05 от
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
15:10 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
