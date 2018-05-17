Menu
Chaplin ADK
Cinemas
Chaplin ADK
Chaplin ADK Cinema Reviews
Chaplin ADK Cinema Reviews
Chaplin ADK Cinema Reviews
Константин Сазыкян
17 May 2018, 21:47
Vote
Ходил сегодня 17.05.18 г на фильм Война Бесконечности. Посетил этот кинотеатр в первый раз. Через 15 минут ушел. Ждешь от кино яркой сочной картинки, а здесь, как в телевизоре с севшим кинескопом. Картинка темная и не резкая. Даже сцены на улице под солнцем выглядят в полумраке, стараешься высмотреть, что же там такое происходит. А уж когда действие происходит в здании или космическом корабле, то вообще почти ничего разобрать невозможно. Ждал конечно зрелищных сцен, эффектов компьютерных, но так и пришлось уйти промучившись 15 минут. Я так полагаю, что у проектора села лампочка подстветки, а новая стоит дорого вот и гоняют на старой, но это мои мысли, может быть причина в другом. Меня это волновать не должно, я заплатил деньги и хочу получить качественный товар, а это обман. Может потому в зале на этот блокбастер сидело человек 10-15 и это на вечерний сеанс.
17 May 2018, 21:47
0
0
Reply
Киноафиша.инфо
21 May 2018, 14:29
in reply to a message
Константин Сазыкян от 17 May 2018, 21:47
Константин, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Передадим его представителям кинотеатра в ближайшее время.
21 May 2018, 14:29
0
0
Reply
Укжун Тулеупова
26 October 2020, 06:33
Vote
здраствуйте почему кинотеатры сегодня откроются да но почему нету расписание искала не нашла можете это исправить? 😄 😄 СТАВЛЮ ОЦЕНКУ 9 ТАК КАК АФИШИ НЕТУ
26 October 2020, 06:33
0
0
Reply
Аяулым Танирберген
15 December 2020, 22:45
Vote
Я где-то я ноябре пошла в ADK на Chaplin! Кино было нормально! Но я хочу высказать мнение на работников и на начальство! Меня не впустили с едой в кино! Но по закону это личная вещь человека! Вы не можете отбирать еду у клиентов! ЭТО НЕ ДО УВАЖЕНИЕ К КЛИЕНТАМ! Если у вас так и дальше пойдёт, то у вас не будет от слова совсем клиентов! То есть вы думаете если продадите еду из своей кассы то все начнут там покупать? Извините конечно, но такое НЕ ДО УВАЖЕНИЕ К СВОЙМ КЛИЕНТАМ Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛА! Одна звезда потому-что кино хотяб был нормальным! Разберитесь этим дур домом!
15 December 2020, 22:45
1
0
Reply
zhanseitova2707
12 June 2022, 12:40
Vote
Пришли на мультик я краснею, с тремя детьми, купили средний фруктовый попкорн, кстати не дешевый на кассе мне сказали что он стоит 2700 но потом оказалось 3000, я попробовав одну чуть не сломала зуб, попкорн видимо начал впитывать влагу и карамель прилипает к зубам, ужасно неприятно, испортили весь досуг, персонал даже не попытались исправить ситуацию, я попросила поменять на менее сахарный попкорн но мне отказали, я оставила этот ужасный попкорн персоналу, пусть сами едят и ломают свои зубы! 😡
12 June 2022, 12:40
0
0
Reply
Алан Мынбаев
17 September 2022, 22:15
Vote
Ходил в этот кинотеатр много так как тут не так дорого но есть минусы не позволяют иди со своей едой, я не понимаю мне чтоли покупать мармемадки за 2кк? Или ментос маленки за 900кк да и картинка тусклая почему-то? Недавно ходил на миньоны грювитация и доктор стренндж в миньонах хоть както можно было рассмотреть картинку то в докторе стрендже ваще ничего не видно особенно в зданий
17 September 2022, 22:15
0
0
Reply
Алан Мынбаев
17 September 2022, 22:19
in reply to a message
zhanseitova2707 от 12 June 2022, 12:40
Vote
Не берите там еду у неё огромная наценка и бывает её долго с стенда не снимают а масло на котором жарится попкорн долго не меняют и он может быть немного черноватого цвета лучше брать свою
17 September 2022, 22:19
0
0
Reply
gulzaraimammahametovna
11 November 2022, 12:29
Vote
Была в кино вчера 10.11.22 на премьере фильма "Ваканда навеки", не видела половину фильма, потому что действия происходили ночью или в воде. Сидели в 6м зале, картинка была словно пиратская версия. Это что так задумано? А если бы у меня было еще и плохое зрение, то я на слух бы различала сюжет?
Вы понимаете, это же марвел? Это же колоритные вымышленные народы, со своими красочными нарядами, это же фантастическая местность, наполненная атмосферными деталями, а ты сидишь и ничего не различаешь... Ну как так можно??? Даже элементарно зелень была не зеленая, а небо не голубое, все грязно серое. Как можно так испортить важную премьеру. Причем ценник такой же как у других кинотеатров. Очень разочарована, больше не приду
11 November 2022, 12:29
0
0
Reply
Меруерт Темралиева
17 December 2022, 22:04
Vote
Сегодня 17.12.22 пошли на фильм Аватар, очень пожалела, что выбрала именно этот кинотеатр, качество экрана испортил фильм,было тускло, серо, не смогли увидеть действительную картину фильма. И кстати ужасный поп😖😖🚕корн!
17 December 2022, 22:04
0
0
Reply
Динара Асаубаева
15 February 2023, 15:38
Спасибо Всем кто написал отзыв! Очень было познавательно! Видно что администрация не работает над устранением проблем, раз столько негативных отзывов. Я как раз искала хороший кинотеатр для похода с детьми, и правильно сделала прочитав отзывы! Теперь я точно в этот кинотеатр не пойду и другим мамочкам не порекомендую! Спасибо всем!
15 February 2023, 15:38
0
0
Reply
Несибели Абдрахманова
18 May 2023, 19:35
Vote
Өте нашар қызмет көрсету. Келген қонақты залдан шығарып жіберді ерте, рұқсат кірдіңіз деп. Өздері билетті шығарып беріп, артынша шығыңыз деп, одан қоймай сол істерә үшін мәз болып тұрды. Администратор телефонын алмады. Мен бірінші рет болған едім, енді тіпті бармаймын. 🙅🙅
18 May 2023, 19:35
0
0
Reply
Мадина Турсынова
6 August 2023, 19:15
Кинотеатр хуже некуда, пошли на ужастик который сам по себе подразумевает тусклые эпизоды, так здесь ещё и зал сам по себе такой с тусклым экраном, ничего не было видно, актёров так тем более, масштаб экрана в зале 3:4 пол картины было обрезано, несколько раз выходили просили исправить, администрация сказала что это невозможно, так за сеанс заплатили 2200, но смогли договориться пересадить нас на другой фильм, который вообще не интересный, и тот стоил 1100, деньги нам возвращать не захотели сказали невозможно!!! Так кто в этом виноват! Ушли недовольные! Переплатили! Вообще все ужасно
6 August 2023, 19:15
0
0
Reply
Мади Караман
26 October 2023, 11:11
Не пустили на фильм,испорченное настроение и разрушенные планы😔
26 October 2023, 11:11
0
0
Reply
Aisulu Yerbolatova
2 January 2024, 19:01
Vote
Ходили на фильм “Дәстүр”, который показывали в 3 зале кинотеатра «АДК».
1. Зашли в зал и сразу же почувствовали ужасно неприятный запах. Видно вентиляция не работает/плохо работает или после сеансов зал не проветривается.
2. Экран просто нечто. Ужасно тусклый, ничего не видно, даже если события происходили под солнцем, был полумрак. Только благодаря субтитрам понимали что же все-таки происходит на данной картине. Звук тихий, будто бы с телевизора смотришь.
3. Зал грязный, весь под липкий, будто бы пролили какой-то сок или газировку. Весь сеанс сидели в неимоверной духоте, в зале полно людей и даже если по словам персонала кондиционер был включен, в зале была жара. Почему плохо работает кондиционер? А если бы кому-то стало плохо? 2 часа ада.
Заплатив за 2 билета 5400 тенге, мы «наслаждались» запахом прошлых зрителей, сидели в духоте и жаре, вслушивались в фильм и разглядывали, в надежде увидеть хоть что-то. Никому не советую этот кинотеатр, если не хотите испортить себе настроение и впечатление от фильма. Зря потраченные деньги! Ужасно! Прошу исправить вышесказанные, элементарные вещи! Спасибо!
2 January 2024, 19:01
0
0
Reply
yurchenkoyuliya.78
17 February 2024, 18:22
Добрый вечер. Сегодня 17.02.2024г. посещали данный кинотеатр. Решили всей семьей посмотреть. Премьеру Лед 3. Ужасное качество трансляции испортило всё. Как можно смотреть фильм через белый туман. Примерно так можно описать то, что было видно, через какую то пелену. Лица героев были размыты и в тумане. Вы подарили нам Испорченные выходные! За наши же деньги.
17 February 2024, 18:22
0
0
Reply
Павел Герасименко
25 July 2024, 17:46
сходил на дедпула и росамаху в 3d,картинка серрая и дерганная,более менее четко видно гг(не зря часть людей сдали билеты)
25 July 2024, 17:46
0
0
Reply
Вы понимаете, это же марвел? Это же колоритные вымышленные народы, со своими красочными нарядами, это же фантастическая местность, наполненная атмосферными деталями, а ты сидишь и ничего не различаешь... Ну как так можно??? Даже элементарно зелень была не зеленая, а небо не голубое, все грязно серое. Как можно так испортить важную премьеру. Причем ценник такой же как у других кинотеатров. Очень разочарована, больше не приду
1. Зашли в зал и сразу же почувствовали ужасно неприятный запах. Видно вентиляция не работает/плохо работает или после сеансов зал не проветривается.
2. Экран просто нечто. Ужасно тусклый, ничего не видно, даже если события происходили под солнцем, был полумрак. Только благодаря субтитрам понимали что же все-таки происходит на данной картине. Звук тихий, будто бы с телевизора смотришь.
3. Зал грязный, весь под липкий, будто бы пролили какой-то сок или газировку. Весь сеанс сидели в неимоверной духоте, в зале полно людей и даже если по словам персонала кондиционер был включен, в зале была жара. Почему плохо работает кондиционер? А если бы кому-то стало плохо? 2 часа ада.
Заплатив за 2 билета 5400 тенге, мы «наслаждались» запахом прошлых зрителей, сидели в духоте и жаре, вслушивались в фильм и разглядывали, в надежде увидеть хоть что-то. Никому не советую этот кинотеатр, если не хотите испортить себе настроение и впечатление от фильма. Зря потраченные деньги! Ужасно! Прошу исправить вышесказанные, элементарные вещи! Спасибо!
Authorisation by email