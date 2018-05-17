Меню
Отзывы о кинотеатре Chaplin ADK
Константин Сазыкян
17 мая 2018, 21:47
Оценка
Ходил сегодня 17.05.18 г на фильм Война Бесконечности. Посетил этот кинотеатр в первый раз. Через 15 минут ушел. Ждешь от кино яркой сочной картинки, а здесь, как в телевизоре с севшим кинескопом. Картинка темная и не резкая. Даже сцены на улице под солнцем выглядят в полумраке, стараешься высмотреть, что же там такое происходит. А уж когда действие происходит в здании или космическом корабле, то вообще почти ничего разобрать невозможно. Ждал конечно зрелищных сцен, эффектов компьютерных, но так и пришлось уйти промучившись 15 минут. Я так полагаю, что у проектора села лампочка подстветки, а новая стоит дорого вот и гоняют на старой, но это мои мысли, может быть причина в другом. Меня это волновать не должно, я заплатил деньги и хочу получить качественный товар, а это обман. Может потому в зале на этот блокбастер сидело человек 10-15 и это на вечерний сеанс.
17 мая 2018, 21:47
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 мая 2018, 14:29
в ответ на сообщение
Константин Сазыкян от 17 мая 2018, 21:47
Константин, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Передадим его представителям кинотеатра в ближайшее время.
21 мая 2018, 14:29
0
0
Ответить
Укжун Тулеупова
26 октября 2020, 06:33
Оценка
здраствуйте почему кинотеатры сегодня откроются да но почему нету расписание искала не нашла можете это исправить? 😄 😄 СТАВЛЮ ОЦЕНКУ 9 ТАК КАК АФИШИ НЕТУ
26 октября 2020, 06:33
0
0
Ответить
Аяулым Танирберген
15 декабря 2020, 22:45
Оценка
Я где-то я ноябре пошла в ADK на Chaplin! Кино было нормально! Но я хочу высказать мнение на работников и на начальство! Меня не впустили с едой в кино! Но по закону это личная вещь человека! Вы не можете отбирать еду у клиентов! ЭТО НЕ ДО УВАЖЕНИЕ К КЛИЕНТАМ! Если у вас так и дальше пойдёт, то у вас не будет от слова совсем клиентов! То есть вы думаете если продадите еду из своей кассы то все начнут там покупать? Извините конечно, но такое НЕ ДО УВАЖЕНИЕ К СВОЙМ КЛИЕНТАМ Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛА! Одна звезда потому-что кино хотяб был нормальным! Разберитесь этим дур домом!
15 декабря 2020, 22:45
1
0
Ответить
zhanseitova2707
12 июня 2022, 12:40
Оценка
Пришли на мультик я краснею, с тремя детьми, купили средний фруктовый попкорн, кстати не дешевый на кассе мне сказали что он стоит 2700 но потом оказалось 3000, я попробовав одну чуть не сломала зуб, попкорн видимо начал впитывать влагу и карамель прилипает к зубам, ужасно неприятно, испортили весь досуг, персонал даже не попытались исправить ситуацию, я попросила поменять на менее сахарный попкорн но мне отказали, я оставила этот ужасный попкорн персоналу, пусть сами едят и ломают свои зубы! 😡
12 июня 2022, 12:40
0
0
Ответить
Алан Мынбаев
17 сентября 2022, 22:15
Оценка
Ходил в этот кинотеатр много так как тут не так дорого но есть минусы не позволяют иди со своей едой, я не понимаю мне чтоли покупать мармемадки за 2кк? Или ментос маленки за 900кк да и картинка тусклая почему-то? Недавно ходил на миньоны грювитация и доктор стренндж в миньонах хоть както можно было рассмотреть картинку то в докторе стрендже ваще ничего не видно особенно в зданий
17 сентября 2022, 22:15
0
0
Ответить
Алан Мынбаев
17 сентября 2022, 22:19
в ответ на сообщение
zhanseitova2707 от 12 июня 2022, 12:40
Оценка
Не берите там еду у неё огромная наценка и бывает её долго с стенда не снимают а масло на котором жарится попкорн долго не меняют и он может быть немного черноватого цвета лучше брать свою
17 сентября 2022, 22:19
0
0
Ответить
gulzaraimammahametovna
11 ноября 2022, 12:29
Оценка
Была в кино вчера 10.11.22 на премьере фильма "Ваканда навеки", не видела половину фильма, потому что действия происходили ночью или в воде. Сидели в 6м зале, картинка была словно пиратская версия. Это что так задумано? А если бы у меня было еще и плохое зрение, то я на слух бы различала сюжет?
11 ноября 2022, 12:29
0
0
Ответить
Меруерт Темралиева
17 декабря 2022, 22:04
Оценка
Сегодня 17.12.22 пошли на фильм Аватар, очень пожалела, что выбрала именно этот кинотеатр, качество экрана испортил фильм,было тускло, серо, не смогли увидеть действительную картину фильма. И кстати ужасный поп😖😖🚕корн!
17 декабря 2022, 22:04
0
0
Ответить
Динара Асаубаева
15 февраля 2023, 15:38
Спасибо Всем кто написал отзыв! Очень было познавательно! Видно что администрация не работает над устранением проблем, раз столько негативных отзывов. Я как раз искала хороший кинотеатр для похода с детьми, и правильно сделала прочитав отзывы! Теперь я точно в этот кинотеатр не пойду и другим мамочкам не порекомендую! Спасибо всем!
15 февраля 2023, 15:38
0
0
Ответить
Несибели Абдрахманова
18 мая 2023, 19:35
Оценка
Өте нашар қызмет көрсету. Келген қонақты залдан шығарып жіберді ерте, рұқсат кірдіңіз деп. Өздері билетті шығарып беріп, артынша шығыңыз деп, одан қоймай сол істерә үшін мәз болып тұрды. Администратор телефонын алмады. Мен бірінші рет болған едім, енді тіпті бармаймын. 🙅🙅
18 мая 2023, 19:35
0
0
Ответить
Мадина Турсынова
6 августа 2023, 19:15
Кинотеатр хуже некуда, пошли на ужастик который сам по себе подразумевает тусклые эпизоды, так здесь ещё и зал сам по себе такой с тусклым экраном, ничего не было видно, актёров так тем более, масштаб экрана в зале 3:4 пол картины было обрезано, несколько раз выходили просили исправить, администрация сказала что это невозможно, так за сеанс заплатили 2200, но смогли договориться пересадить нас на другой фильм, который вообще не интересный, и тот стоил 1100, деньги нам возвращать не захотели сказали невозможно!!! Так кто в этом виноват! Ушли недовольные! Переплатили! Вообще все ужасно
6 августа 2023, 19:15
0
0
Ответить
Мади Караман
26 октября 2023, 11:11
Не пустили на фильм,испорченное настроение и разрушенные планы😔
26 октября 2023, 11:11
0
0
Ответить
Aisulu Yerbolatova
2 января 2024, 19:01
Оценка
Ходили на фильм “Дәстүр”, который показывали в 3 зале кинотеатра «АДК».
1. Зашли в зал и сразу же почувствовали ужасно неприятный запах. Видно вентиляция не работает/плохо работает или после сеансов зал не проветривается.
2. Экран просто нечто. Ужасно тусклый, ничего не видно, даже если события происходили под солнцем, был полумрак. Только благодаря субтитрам понимали что же все-таки происходит на данной картине. Звук тихий, будто бы с телевизора смотришь.
3. Зал грязный, весь под липкий, будто бы пролили какой-то сок или газировку. Весь сеанс сидели в неимоверной духоте, в зале полно людей и даже если по словам персонала кондиционер был включен, в зале была жара. Почему плохо работает кондиционер? А если бы кому-то стало плохо? 2 часа ада.
Заплатив за 2 билета 5400 тенге, мы «наслаждались» запахом прошлых зрителей, сидели в духоте и жаре, вслушивались в фильм и разглядывали, в надежде увидеть хоть что-то. Никому не советую этот кинотеатр, если не хотите испортить себе настроение и впечатление от фильма. Зря потраченные деньги! Ужасно! Прошу исправить вышесказанные, элементарные вещи! Спасибо!
2 января 2024, 19:01
0
0
Ответить
yurchenkoyuliya.78
17 февраля 2024, 18:22
Добрый вечер. Сегодня 17.02.2024г. посещали данный кинотеатр. Решили всей семьей посмотреть. Премьеру Лед 3. Ужасное качество трансляции испортило всё. Как можно смотреть фильм через белый туман. Примерно так можно описать то, что было видно, через какую то пелену. Лица героев были размыты и в тумане. Вы подарили нам Испорченные выходные! За наши же деньги.
17 февраля 2024, 18:22
0
0
Ответить
Павел Герасименко
25 июля 2024, 17:46
сходил на дедпула и росамаху в 3d,картинка серрая и дерганная,более менее четко видно гг(не зря часть людей сдали билеты)
25 июля 2024, 17:46
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail