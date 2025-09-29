Меню
Chaplin Mega Alma-Ata

Алматы
Адрес
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
Телефон

+7 747 174 06 07

Билеты от
Сеть

Chaplin Cinemas

О кинотеатре

Совершенно новый кинотеатр в  ТРЦ MEGA Alma-Ata на 2 этаже.
Самый большой мегаплекс в Центральной Азии, расположенный в одном из самых посещаемых торгово-развлекательных центров Казахстана.
На общей площади кинотеатра 8 572 кв.м. расположены 15 залов. В семи залах предусмотрены балконы с местами повышенной комфортности.
Особенность мегаплекса - детский зал со специальными пуфиками и диванами вместо обычных кресел, игровая зона и помещения для проведения детских праздников.
Бронирование билетов не предусмотрено. 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
4DX
VIP
Диваны
Парковка
Детский зал
1 голос
Билеты от
Расписание сеансов в кинотеатре Chaplin Mega Alma-Ata
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 6 сеансов
00:25 от 10:30 от 12:50 от 13:15 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 6 сеансов
00:15 от 10:25 от 12:15 от 14:50 от ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
15:25 от 18:20 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 5 сеансов
10:25 от 14:10 от 17:50 от 20:05 от ...
Отзывы о кинотеатре

1 голос
Фильмы в кинотеатре Chaplin Mega Alma-Ata

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, EN
19:05 от
2D, RU
00:25 от 10:30 от 12:50 от 13:15 от 16:20 от 21:15 от 23:05 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
00:15 от 10:25 от 12:15 от 14:50 от 16:45 от 17:35 от 20:30 от
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
15:25 от 18:20 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
