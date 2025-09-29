Совершенно новый кинотеатр в ТРЦ MEGA Alma-Ata на 2 этаже.
Самый большой мегаплекс в Центральной Азии, расположенный в одном из самых посещаемых торгово-развлекательных центров Казахстана.
На общей площади кинотеатра 8 572 кв.м. расположены 15 залов. В семи залах предусмотрены балконы с местами повышенной комфортности.
Особенность мегаплекса - детский зал со специальными пуфиками и диванами вместо обычных кресел, игровая зона и помещения для проведения детских праздников.
Бронирование билетов не предусмотрено.