Kinopark 5 Atakent

Kinopark 5 Atakent

Алматы
Адрес
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
Телефон

+7 (702) 481-18-90

Билеты от
Сеть

Kinopark Theatres
Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
Пандусы
1 голос
Билеты от
Расписание сеансов в кинотеатре Kinopark 5 Atakent
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
01:00 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 1 сеанс
01:20 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 1 сеанс
01:10 от ...
Битва за битвой
Битва за битвой
Сегодня 1 сеанс
00:20 от ...
Отзывы о кинотеатре

User 10 января 2024, 14:43
А че билеты купить онлайн недоступны?
1 голос
Фильмы в кинотеатре Kinopark 5 Atakent

Сегодня 29 Завтра 30
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
01:00 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
01:20 от
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
01:10 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
