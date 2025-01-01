Театр традиционного искусства Алатау открылся в 2016 году. Здесь расположен комфортный трёхзальный кинотеатр, где можно посмотреть новинки кино в 3D. Он оснащён новейшим оборудованием и уютными креслами. В кинотеатре для удобства зрителей работает кинобар и бесплатный паркинг.

В ТТИ Алатау можно посмотреть фильмы самых разнообразных жанров, включающих в себя как международные блокбастеры, так и казахстанское кино. Также здесь проходят благотворительные показы, ставшие доброй традицией. Зрители могут разместиться в трёх залах. Киноконцертный рассчитан на 724 места, Красный – на 154 и Синий – на 98.