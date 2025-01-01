Меню
Алатау

Алматы
Адрес
г. Алматы, м-н Нұркент, 6 (ул. Момыш-улы, ниже пр. Рыскулова)
Телефон

+7 (727) 398‒62‒44

О кинотеатре

Театр традиционного искусства Алатау открылся в 2016 году. Здесь расположен комфортный трёхзальный кинотеатр, где можно посмотреть новинки кино в 3D. Он оснащён новейшим оборудованием и уютными креслами. В кинотеатре для удобства зрителей работает кинобар и бесплатный паркинг.

В ТТИ Алатау можно посмотреть фильмы самых разнообразных жанров, включающих в себя как международные блокбастеры, так и казахстанское кино. Также здесь проходят благотворительные показы, ставшие доброй традицией. Зрители могут разместиться в трёх залах. Киноконцертный рассчитан на 724 места, Красный – на 154 и Синий – на 98.

Бар
Парковка
Отзывы о кинотеатре

Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
