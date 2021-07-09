Кинотеатр Арман Достык находится на проспекте Достык, 104
Четырехзальный кинотеатр, оснащенный современным кинопроекционным и звуковым оборудованием.
Кинотеатр был открыт 3 сентября 1968г. и являлся одним из флагманом индустрии многие годы. В ноябре 1976г. именно тут прошел первый в Казахстане сеанс стереокино,
а в мае 2009г. киноцентр "Арман" стал первым кинотеатром, в городе Алматы, осуществляющим показ цифрового кино, в том числе в формате 3D.
В холле кинотеатра посетители могут прикоснуться к частичке истории и посмотреть на настоящие плёночные кинопроекторы.
Киноцентр «Арман» предлагает широкий ассортимент фильмов с минимальным перерывами между сеансами и доступными ценами.