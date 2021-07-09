Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Алматы Кинотеатры Арман Достык

Арман Достык

Алматы
Адрес
г. Алматы, просп. Достык, 104
Метро
Абая
Показать на карте
Телефон

+7 747 862 6843 / касса

Позвонить

+7 708 9088080 / администрация

Позвонить
Билеты от
В избранное Уже в избранном

Сеть

Арман

О кинотеатре

Кинотеатр Арман Достык находится на проспекте Достык, 104

Четырехзальный кинотеатр, оснащенный современным кинопроекционным и звуковым оборудованием.

Кинотеатр был открыт 3 сентября 1968г. и являлся одним из флагманом индустрии многие годы. В ноябре 1976г. именно тут прошел первый в Казахстане сеанс стереокино,
а в мае 2009г. киноцентр "Арман" стал первым кинотеатром, в городе Алматы, осуществляющим показ цифрового кино, в том числе в формате 3D.
В холле кинотеатра посетители могут прикоснуться к частичке истории и посмотреть на настоящие плёночные кинопроекторы.

Киноцентр «Арман» предлагает широкий ассортимент фильмов с минимальным перерывами между сеансами и доступными ценами.

Бар
мало голосов Оцените
7 голосов
Билеты от
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Арман Достык
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 1 сеанс
13:45 от ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
12:45 от 17:00 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
12:00 от 20:20 от 22:45 от ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
10:20 от ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Arsenzholdybaev 9 июля 2021, 16:30
Здравствуйте, сегодня на сеан 15.40 фильма Чёрная вдова на кассе с моих детей и ещё их друзей, всего 5 человек, возраст 10-13 лет кассир взяла с них… Читать дальше…
Вероника G 6 июля 2022, 09:47
Добрый день! Хотела уточнить по поводу акции вторника, можно ли по акции брать соленый а не сладкий попкорн? И из напитков в акции только кола?
Отзывы Написать отзыв
7 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Арман Достык

ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
13:45 от
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
12:45 от 17:00 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
12:00 от 20:20 от 22:45 от
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше