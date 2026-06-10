В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном

Некоторые из них стали культовыми, хотя в книгах их не было.

Фильмы Питера Джексона по «Властелину колец» — одна из самых бережных экранизаций классики, но и здесь нашлось место для вымысла. В отличие от более свободной фантазии «Колец власти» от Amazon, оригинальная трилогия обходилась без масштабных отступлений — но всё же не обошлась без новых лиц. Некоторые из них появились на экране на пару сцен, а другие — стали настоящими любимцами фанатов. Вот пятёрка таких персонажей, которых вы не найдёте в книгах Толкина.

Лурц: злодей, которого мы полюбили бояться

Урук-хай Лурц — тот самый, кто в финале «Братства Кольца» смертельно ранит Боромира. В книгах этого персонажа не существует — Джексон придумал его, чтобы усилить драму последнего акта фильма. Именно Лурц сражается с Арагорном в по-настоящему кинематографичной сцене, добавляя напряжения и эмоциональной остроты.

Фигвит: мемный эльф из Ривенделла

Эльф с Совета Элронда, ставший мемом — это Фигвит, сыгранный Бретом МакКензи. Он появляется на Совете и позже — в «Возвращении короля». Его появление стало настолько популярным, что о нём сняли документальный фильм, а сам МакКензи потом сыграл эльфа Линдра в «Хоббите». Совпадение или нет — эльфийская магия работает.

Морвен и её дети: лица трагедии Рохана

В книгах разграбление деревень Рохана лишь упоминается. В фильмах нам показывают это через судьбу Морвен и её детей — Фреды и Эотейна. Их сюжетная линия не только добавляет масштаб бедствиям, но и придаёт им личное лицо. Все трое — персонажи, придуманные специально для фильма. Их имена, впрочем, вдохновлены каноном — Морвен и Эотейн встречаются в других историях Толкина.

Мадрил: помощник Фарамира с печальной судьбой

В книгах у Фарамира есть два спутника — Дамрод и Маблунг. В фильме их функции объединяет Мадрил, сыгранный Джоном Бахом. Он даёт советы, участвует в битвах, а в расширенной версии «Возвращения короля» погибает от руки орка Готмога. Персонаж не канонический, но вписан в историю аккуратно — словно всегда был там.

Брего: лошадь, которая спасла Арагорна и покорила сердца

В книгах Толкина много лошадей, но Брего — выдумка Джексона. В фильме он — верный скакун Арагорна, который буквально спасает ему жизнь. И хотя он исчезает после сцены с Тропой мёртвых, его помнят и любят.

Вывод: пусть этих героев и не было в книгах, они органично дополнили мир Средиземья. Благодаря им кино стало богаче, живее и человечнее. А главное — фанаты приняли их, как своих.