Новый хит от режиссера «Шефа»: звезда «Первого отдела» вернется в запутанном детективе НТВ уже 15 июня

Тут вам и личная драма, и преступления.

На НТВ выходит новый сериал «Леший». Премьера состоится 15 июня. Это детективная история с элементами мелодрамы и юмора о бывшем оперативнике, который после предательства близких бросил всё и уехал в лес.

О чем сериал

Главный герой Сергей Гранин когда-то имел всё: любимую работу, жену Марию, маленькую дочку Олесю и верного напарника Юрия Дымова. Однажды он спас друга ценой тяжёлого ранения. Пока лежал в больнице, жена ушла к тому самому Дымову и забрала дочь. Гранин потерял всё разом.

Не в силах больше находиться рядом с предателями, он уволился из полиции и уехал в таёжную глухомань. Там устроился инспектором по охране леса. За привычку сторониться людей и молчаливый нрав местные прозвали его Лешим. Казалось, жизнь наконец вошла в тихую колею. Но прошлое вернулось.

Гранин начал помогать участковому Карпёнку расследовать преступления, и слухи о талантливом самоучке дошли до начальства. В отдел переводят нового руководителя — того самого Юрия Дымова. А с ним в деревню приезжают бывшая жена и повзрослевшая дочь. Теперь Лешему приходится работать бок о бок с человеком, который разрушил его семью.

Главный герой знаком нам по ролям злодеев

Евгений Терских, которого зрители помнят по ролям продажных полицейских в «Первом отделе 2» и «Адмиралах района», здесь играет совершенно другого героя. Замкнутого, раненого, но упрямого. Актёр признался, что сценарий его сразу увлёк: «Очень лихо закручен сюжет. Мой герой потерял всё, а потом начал учиться жить заново. Уехал в лес, где ему комфортно в своей скорлупе. И только привык — всё снова перевернулось».

На съёмках Терских работал в паре с собакой. Джагер, по словам актёра, оказался умнейшим псом: «Мы сразу подружились. Я вообще обожаю животных, в этом мы с героем похожи».

Режиссёр Александр Колесник обещает, что «Леший» — не просто детектив. В сериале будет и юмор, и ирония, и мелодрама. Он говорит: «Самое сложное было с нуля придумать героев. Важно, чтобы между актёрами возникла химия. Мы собрали отличный состав».

Кто снимался

Вместе с Терских в кадре Владимир Маслаков, Анна Королёва, Полина Шубарева, Богдан Гудыменко, Татьяна Трунова, Сергей Интяков, Максим Кисин и другие. Снимали в Ленинградской области и Курортном районе Петербурга.

Показ продлится три недели, до 3 июля. Всего выйдет 30 серий.