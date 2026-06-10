Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась

Алья Альбора из «Далекого города» в исполнении Синем Унсал — один из самых проницательных персонажей турецких сериалов последних лет. Но даже самые дальновидные герои иногда совершают шаги, за которые потом приходится дорого платить. Вспомним пять её решений, которые обернулись серьёзными проблемами.

Случайный выстрел в Джихана

Первый побег из дома закончился катастрофой. Алья взяла пистолет, чтобы напугать Джихана, но вместо угрозы — ранила его. Для врача, да и просто для человека без навыков обращения с оружием, это было крайне рискованно. Итог — козырь в руках Садакат, которая использовала инцидент, чтобы отправить Алью в тюрьму и лишить её сына.

Попытки свести Джихана с Мине

Узнав о связи мужа с Мине, Алья решила… помочь им быть вместе. Даже когда между ней и Джиханом начали возникать чувства, она продолжала жертвовать собой. Эта «великодушная» тактика лишь развязала Мине руки, и та стала смелее в своих интригах. Развод и опасная сделка с Садакат были уже на горизонте, и лишь признание Джихана в любви в суде спасло ситуацию.

Спасение Угура

Когда Садакат могла убить Угура, Алья вмешалась и сохранила ему жизнь. Благородно? Да. Но именно это стало цепочкой, приведшей к гибели матери Альи, раскрытию тайны рождения Борана и шантажу со стороны Мине. Иногда отказ от спасения врага — тоже способ защитить близких.

Донос на Джихана из-за контрабанды

Решив заявить в полицию на брата покойного мужа, Алья не учла, что он контролирует всё — и быстро узнает о её действиях. В результате она провела несколько ночей в участке, а Садакат воспользовалась моментом, чтобы усилить давление и обвинить её в покушении на Джихана.

Постоянные попытки побега из Турции

Алья раз за разом пыталась покинуть страну с сыном, не понимая, что убийцы Борана и могущественный клан Альбора найдут её в любой точке мира. Даже в случае успеха Садакат могла бы лишить её родительских прав за похищение ребёнка без согласия опекуна. Риск был слишком велик, а шансов на победу — минимум, передает портал TheGirl.

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