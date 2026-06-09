Устали от «Великолепного века»? Попробуйте эти 4 турдизи (и с Ибрагим-пашой в том числе) — драмы не меньше, рейтинг выше

Не все могут осилить драму про козни Хюррем и мы не осуждаем.

Сколько можно пересматривать дворцовые интриги Хюррем и Сулеймана «Великолепный век» — безусловный гигант, сериал, который в своё время вскружил головы миллионам. Но если быть честными, то рейтинг у него не ахти: на IMDb всего 6.9.

Да, масштаб, костюмы, актёры — всё на месте, но и затянутость, и перегруженность вторичными линиями никто не отменял. К счастью, турецкий сериал давно вышел за пределы одного гарема. Мы нашли для вас четыре потрясающих турдизи, которые не просто не уступают «Великолепному веку» по драматизму — они куда сильнее держат зрителя за горло. И да, в двух из них играют Баязид и Ибрагим-паша — встреча с любимыми будет.

«Внутри» (2016–2017), рейтинг IMDb — 8.1

Два брата. Один — коп, другой — бандит. Ни один не знает, кто другой на самом деле. История Сарпа и Умута — это не просто боевик, а настоящая драма о предательстве, родстве и боли. Арас Булут Ийнемли, тот самый Баязид, здесь особенно хорош — мрачный, сложный, с надломом. Если вам мало крови и трагедий — это то, что доктор прописал.

«46 исчезнувших» (2016), рейтинг IMDb — 8.1

Что будет, если профессор с душой наизнанку начнёт принимать экспериментальное лекарство — и оно превратит его в чудовище? А может, в героя? Психологическая драма в обёртке триллера, где главная борьба разворачивается внутри самого героя. Идеальный выбор для тех, кто устал от дворцовых нарядов и жаждет интеллектуальной встряски.

«Безмолвие» (2012), рейтинг IMDb — 8.3

Четверо друзей, одна трагедия, и двадцать лет молчания. А потом — месть. Один из самых атмосферных и несправедливо забытых сериалов. Мужская дружба, грязь улиц и чувство вины, которое не стирается временем. Эмоциональный заряд — как удар в солнечное сплетение.

«Невинный» (2017), рейтинг IMDb — 8.3

Провинциальная идиллия трещит по швам, когда в дом бывшего полицейского возвращается сын с ужасной новостью. В этом сериале все персонажи на грани, и всё, что кажется уютным — обман. А играет тут Окан Ялабык, наш Ибрагим-паша. Только теперь он не в пышных шелках, а с глазами, полными пустоты.

В общем, драмы здесь — хоть в банку закатывай. И главное — не надо тянуть четыре сезона: все сериалы компактные, но в них бьют по нервам метко и больно.