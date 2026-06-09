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Киноафиша Статьи В «Игре престолов» о ней ни слова: кем была мать Дейенерис и почему ее история — самая страшная в саге

В «Игре престолов» о ней ни слова: кем была мать Дейенерис и почему ее история — самая страшная в саге

9 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Трагедия королевы, родившей белокурую красавицу, описана в книгах Мартина.

В «Игре престолов» Дейенерис появляется сразу как осиротевшая принцесса в изгнании. Про отца говорят все: Безумный Король, жестокий тиран. Про братьев — ещё больше. Но кто была её мать? Почему в кадре нет ни одного её воспоминания о ней, даже обрывка?

Рейлла Таргариен — имя, которое звучит в летописях, но не в сердце дочери. Её история не показана в сериале, но в книгах Джорджа Мартина перед нами разворачивается настоящая трагедия. Принцесса, мечтающая о любви, была насильно выдана замуж за родного брата по воле пророчества. Вместо обещанного принца Рейлла получила годы унижений, насилия и безысходности.

Она рожала детей, теряя их одного за другим. Пыталась быть королевой, когда рядом — муж, превращающийся в монстра. Запертая в башне, отлучённая от собственного сына, она больше походила на пленницу, чем на супругу короля.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Когда в Королевской Гавани начинались казни, Эйрис возвращался к ней особенно ожесточённым. Говорят, именно после одной такой «ночи» она забеременела Дейенерис. Родила дочь уже на краю света — на Драконьем Камне — и умерла, зная, что династии конец.

Умерла тихо, не обняв свою девочку, не передав ей ничего — ни любви, ни памяти, ни даже имени в снах.

Именно потому, когда Дейенерис смотрит на бурю и чувствует одиночество — где-то в этом ветре есть голос той, чью боль она унаследовала. Рейлла — королева без трона, мать без дочери, фигура без лица. Самое несчастное создание в «Игре престолов» — и никто не заметил.

Ранее портал «Киноафиша» писал про героев, которые сидели на Железном троне, но не были королями.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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