Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Алматы
Кинотеатры
Арман Достык
Отзывы о кинотеатре Арман Достык
Отзывы о кинотеатре Арман Достык
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Арман Достык
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Arsenzholdybaev
9 июля 2021, 16:30
Оценка
Здравствуйте, сегодня на сеан 15.40 фильма Чёрная вдова на кассе с моих детей и ещё их друзей, всего 5 человек, возраст 10-13 лет кассир взяла с них по 1400 тг, как со взрослого человека вместо детской цены 900 тг. Это я узнал после того как они пришли с просмотра, тем более ещё выключился свет в кинотеатре и там ждать надо было около часа. Сорван сеан и сожрали деньги. Прошу вас разобраться в ситуации и дать ответ, вернуть деньги. Мой номер 8 707 191 1011, Жолдыбаев Арсен.
9 июля 2021, 16:30
0
0
Ответить
Вероника G
6 июля 2022, 09:47
Добрый день! Хотела уточнить по поводу акции вторника, можно ли по акции брать соленый а не сладкий попкорн? И из напитков в акции только кола?
6 июля 2022, 09:47
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Chaplin MegaPark
10 комментариев
Kinopark 8 Moskva
2 комментария
Kinoplexx 7 Sary-Arka
3 комментария
Kinoplexx 6 Almaty Mall
2 комментария
Halyk IMAX Kinopark 16
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail