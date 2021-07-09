Menu
Kinoafisha Almaty
Cinemas
Arman Dostyk
Arman Dostyk Cinema Reviews
Arman Dostyk Cinema Reviews
Arman Dostyk Cinema Reviews
Comments
Arsenzholdybaev
9 July 2021, 16:30
Здравствуйте, сегодня на сеан 15.40 фильма Чёрная вдова на кассе с моих детей и ещё их друзей, всего 5 человек, возраст 10-13 лет кассир взяла с них по 1400 тг, как со взрослого человека вместо детской цены 900 тг. Это я узнал после того как они пришли с просмотра, тем более ещё выключился свет в кинотеатре и там ждать надо было около часа. Сорван сеан и сожрали деньги. Прошу вас разобраться в ситуации и дать ответ, вернуть деньги. Мой номер 8 707 191 1011, Жолдыбаев Арсен.
9 July 2021, 16:30
Вероника G
6 July 2022, 09:47
Добрый день! Хотела уточнить по поводу акции вторника, можно ли по акции брать соленый а не сладкий попкорн? И из напитков в акции только кола?
6 July 2022, 09:47
Now Playing
New Releases
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Goat
2025, USA, Horror, Sport
