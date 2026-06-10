Для тех, кто устал от преступников и триллеров.

Иногда хочется отключиться от мира, не думать о преступлениях, расследованиях и тем более о кровавых финалах. Особенно летом — когда за окном жара, хочется мороженого и простого счастья.

Поэтому если вы устали от детективов и психологических драм — вот альтернатива: лёгкие, трогательные и немножко сумасшедшие романтические комедии, где максимум страсти — это поцелуй под дождём.

«Он, я и его друзья» (2006)

Молодожёны Карл и Молли не ожидали, что их идиллия обрушится из-за третьего — безработного и навязчивого друга Карла. Он пришёл «на пару дней», но устроил дома настоящий хаос.

«Как женить холостяка» (2018)

Свадьба. Два незнакомца, которые не выносят торжеств, случайно оказываются рядом. Сначала раздражение, потом ирония, а потом вдруг — что-то похожее на чувства.

«В гостях у Элис» (2017)

Мама троих детей неожиданно предлагает жить у себя трем молодым кинематографистам. Абсурд? Да. Но и новый старт — тоже.

«Фантастическая любовь и где её найти» (2016)

Она боится почти всего — от насекомых до общения. Он — раздражительный сосед, который поможет ей навести порядок в саду и жизни.

«Правда о кошках и собаках» (1996)

Очаровательная радиоведущая боится, что не понравится парню, и просит подругу сходить на свидание вместо неё. Да, звучит как катастрофа — но из тех, за которыми интересно наблюдать.

«Бумажное сердце» (2009)

Она не верит в любовь, поэтому снимает об этом документальное кино. Но жизнь готовит ей сюжет круче, чем в её сценарии.

«Взрыв из прошлого» (1999)

Парень провёл 35 лет в бомбоубежище и впервые вышел на поверхность. Его ждет Лос-Анджелес 90-х и девушка, которой придётся поверить в невероятное.

«С любовью, Рози» (2014)

Они друзья с детства, но судьба постоянно разлучает их. И всё же каждый раз она же — сводит их обратно.

«Мой парень — киллер» (2015)

Его зовут Фрэнсис, он идеален. Правда, с нюансом: он — наёмный убийца. Но что делать, если любовь случается не по расписанию?

Выбирайте фильм по душе и наслаждайтесь романтикой с хорошим настроением! Точно что-то понравится.