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Киноафиша Статьи 5 российских криминальных сериалов 2025 года, от которых не оторваться: нашумевший «Аутсорс» тоже в списке

5 российских криминальных сериалов 2025 года, от которых не оторваться: нашумевший «Аутсорс» тоже в списке

10 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Волчий берег», «Чужие деньги», «Аутсорс»

Отличный выбор для тех, кто не знает, что включить.

Если вы не готовы ждать выхода новых эпизодов и хотите погрузиться в настоящую драму с первой до последней серии — ловите подборку самых сильных российских криминальных сериалов, которые вышли в 2025 году. Убийства, ложь, расследования, предательство и моральные дыры — всё в лучших традициях жанра. Смотрится запоем.

«Волчий берег»

Невеста убита, а капитан Новиков приезжает на край земли — в прибрежный поселок, где с законами всё плохо, а с тайнами — слишком хорошо. Он пытается распутать дело о нападении на инкассаторов, но вместо ответов получает шёпот про неких «волков», которые держат в страхе целый регион. Чтобы дойти до сути, придется самому стать частью этой дикой стаи. Атмосфера тревожная, напряжение на пределе.

«Тайга»

Маньяк убивает девочек на окраине мира, и следователь Демидов с командой отчаянно ищет зацепки. Но когда улики указывают… на него самого, сюжет оборачивается в психологический триллер. Демидов начинает сомневаться в себе, и, возможно, не зря. А когда угроза касается его семьи, становится ясно — монстр ближе, чем он думал. Мрачная, холодная, местами пугающая до дрожи история.

«Чужие деньги»

Гений криптовалютных афер исчезает, оставив вместо себя двойника — тихого банковского клерка Юру. Юре приходится с нуля играть чужую партию, где на кону не только деньги, но и жизнь. Бандиты, чиновники, обманутые инвесторы — и один обычный парень в эпицентре этого цифрового шторма. В ролях — Максим Матвеев, Гоша Куценко, Филипп Янковский. Финансовый триллер «Чужие деньги» с ароматом паранойи и стилем современного нуара.

«Улица Шекспира»

Москва, костюмы, статус — всё рушится для адвоката Михаила, когда в его кабинет заходит женщина из прошлого. И с ней — дочь, о которой он не знал. Но Михаил — не просто адвокат. Он — изгнанный цыган Михай, который 16 лет скрывался от судьбы. Теперь ему предстоит вспомнить, кто он на самом деле, и спасти ту, кого должен был защищать с рождения. Семейная драма под маской криминала.

«Аутсорс»

Жуткая идея, которая могла бы родиться только в 90-х: продавать смертников их жертвам — точнее, родственникам. Надзиратель, врач, прокурор и амбициозный новичок объединяются, чтобы устроить этот кромешный бизнес. Деньги текут рекой, но цена — человеческая. Где-то между грехом и выгодой герои теряют себя. Атмосфера в «Аутсорсе» гнетущая, а безысходность почти физическая.

Фото: Кадры из сериалов «Волчий берег», «Чужие деньги», «Аутсорс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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