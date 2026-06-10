От создателя «Банды ЗИГ ЗАГ»: не пропустите премьеру военного детектива на Первом канале — у сериала 90% хороших отзывов

15 июня на Первом канале стартует сериал «Аллигатор», который вышел еще в мае 2025 года, но остался незамеченным многими телезрителями. Это остросюжетная драма о послевоенной Алма-Ате, куда в 1941 году эвакуировали заводы, театры и киностудии со всего Союза.
Вслед за ними в столицу Казахстана хлынул криминал. Город быстро превратился в настоящую горячую точку. Для борьбы с бандитизмом и немецкой разведкой из Москвы направляют двух опытных офицеров. Зрителей ждут восемь серий с понедельника по четверг.
О чём сериал
В Алма-Ате складывается взрывоопасная ситуация. С одной стороны — банды, с другой — агенты Абвера. Навести порядок поручают двум контрразведчикам:
- майор Борис Стариков (Павел Трубинер)
- капитан Вадим Турчин (Александр Мохов)
Режиссёр — Виталий Воробьёв. Он известен по драмам «Икра» и «Банда ЗИГ ЗАГ».
Что пишут те, кто успел посмотреть сериал
Премьера на Первом канале ещё впереди, но многие уже успели оценить «Аллигатора» на онлайн-платформах. Судя по комментариям, сериал получился динамичным.
«"Аллигатор" понравился, динамичный, много солнца. Посмотрела на одном дыхании. Правда финал смазали, но в целом смотрибельный», — пишет одна из зрительниц.
Другие тоже хвалят: «"Аллигатор" уже видела, понравился!», «"Аллигатора" смотрела прошлым летом. Трубинер везде хорош».
Особенно тепло отзываются об актёрской игре. Павел Трубинер, по мнению зрителей, в роли контрразведчика органичен и убедителен. Правда, некоторые отмечают, что финал мог бы быть сильнее. Но в целом сериал оставляет приятное впечатление.
Те, кто только планирует посмотреть, ждут премьеру с интересом. А те, кто уже оценил, советуют не пропускать.
График выхода серий
- 15 июня — первая серия
- 16 июня — вторая серия
- 17 июня — третья серия
- 18 июня — четвёртая серия
- 22 июня — пятая серия
- 23 июня — шестая серия
- 24 июня — седьмая серия
- 25 июня — восьмая серия