От создателя «Банды ЗИГ ЗАГ»: не пропустите премьеру военного детектива на Первом канале — у сериала 90% хороших отзывов

15 июня на Первом канале стартует сериал «Аллигатор», который вышел еще в мае 2025 года, но остался незамеченным многими телезрителями. Это остросюжетная драма о послевоенной Алма-Ате, куда в 1941 году эвакуировали заводы, театры и киностудии со всего Союза.

Вслед за ними в столицу Казахстана хлынул криминал. Город быстро превратился в настоящую горячую точку. Для борьбы с бандитизмом и немецкой разведкой из Москвы направляют двух опытных офицеров. Зрителей ждут восемь серий с понедельника по четверг.

О чём сериал

В Алма-Ате складывается взрывоопасная ситуация. С одной стороны — банды, с другой — агенты Абвера. Навести порядок поручают двум контрразведчикам:

майор Борис Стариков (Павел Трубинер)

капитан Вадим Турчин (Александр Мохов)

Режиссёр — Виталий Воробьёв. Он известен по драмам «Икра» и «Банда ЗИГ ЗАГ».

Что пишут те, кто успел посмотреть сериал

Премьера на Первом канале ещё впереди, но многие уже успели оценить «Аллигатора» на онлайн-платформах. Судя по комментариям, сериал получился динамичным.

«"Аллигатор" понравился, динамичный, много солнца. Посмотрела на одном дыхании. Правда финал смазали, но в целом смотрибельный», — пишет одна из зрительниц.

Другие тоже хвалят: «"Аллигатор" уже видела, понравился!», «"Аллигатора" смотрела прошлым летом. Трубинер везде хорош».

Особенно тепло отзываются об актёрской игре. Павел Трубинер, по мнению зрителей, в роли контрразведчика органичен и убедителен. Правда, некоторые отмечают, что финал мог бы быть сильнее. Но в целом сериал оставляет приятное впечатление.

Те, кто только планирует посмотреть, ждут премьеру с интересом. А те, кто уже оценил, советуют не пропускать.

График выхода серий