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Киноафиша Статьи «Все это чушь, ерунда и так не бывает!​​​​​​​»: сценарист «Фишера» — о прототипе Козырева, реалистичности сюжета и жестоких маньяках

«Все это чушь, ерунда и так не бывает!​​​​​​​»: сценарист «Фишера» — о прототипе Козырева, реалистичности сюжета и жестоких маньяках

10 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фишер»

Много месяцев ушло только лишь на подготовку «скелета» будущего киношедевра.

«Фишер» стал одним из самых обсуждаемых российских сериалов последних лет. Первый сезон, основанный на деле «битцевского маньяка», стал настоящим откровением: редкий случай, когда остросюжетный триллер получил и высокие оценки, и похвалу критиков, и любовь зрителей.

Жёсткий, атмосферный, выверенный — «Фишер» доказал, что в России умеют снимать жанровое, глубокое и при этом документально точное кино. Секрет реалистичности — в источниках. Уже тогда, в первом сезоне, главным консультантом стал Валерий Евграфович Костарев — легендарный следователь Генпрокуратуры СССР, тот самый человек, который действительно поймал Фишера. Именно он стал прототипом следователя Козырева, сыгранного Александром Яценко.

«С ним мы советуемся по любым вопросам, которые связаны с деятельностью прокуратуры, следователей, оперативников. Когда мы придумывали какой-то сюжетный ход, мы спрашивали у Валерия Евграфовича, мог бы следователь так поступить — и если он говорит, что такого быть не может, мы так не пишем. Хотя все равно, кто бы и сколько бы вас ни консультировал, найдутся люди, которые потом в комментариях скажут, что все это чушь, ерунда и так не бывает!»рассказывает сценарист и шоураннер Сергей Кальварский.

Во втором сезоне, несмотря на перенос действия на юг России и появление новых героев, подход к фактам остался прежним. Команда нашла оперативников, работавших по реальному делу, положенному в основу сюжета.

«Мы по несколько часов разговаривали с ними и записывали все, что они говорили, на диктофон. При этом у каждого свой взгляд, и их рассказы не всегда совпадают», — отмечает Кальварский.

Некоторые персонажи второго сезона тоже имеют реальные прототипы. Так, следователь в исполнении Никиты Худякова — конкретная фигура, чья история легла в основу образа. А вот героиня Ирины Старшенбаум — это собирательный образ: в ней объединены черты нескольких женщин, руководивших отделами милиции в 1990-е.

Сценаристы также добираются до обвинительных заключений — краткой, но насыщенной выжимки из многотомных уголовных дел.

«Если ты хочешь снимать кино по реальному делу, подготовительный период должен быть очень серьёзным», — подчёркивает Кальварский.

Поэтому, несмотря на кинематографичность и художественные приёмы, «Фишер» остаётся не просто триллером, а осмысленным и выверенным сериалом на документальной основе. И этим завоевывает доверие — даже у самых скептичных зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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