«Все это чушь, ерунда и так не бывает!​​​​​​​»: сценарист «Фишера» — о прототипе Козырева, реалистичности сюжета и жестоких маньяках

«Фишер» стал одним из самых обсуждаемых российских сериалов последних лет. Первый сезон, основанный на деле «битцевского маньяка», стал настоящим откровением: редкий случай, когда остросюжетный триллер получил и высокие оценки, и похвалу критиков, и любовь зрителей.

Жёсткий, атмосферный, выверенный — «Фишер» доказал, что в России умеют снимать жанровое, глубокое и при этом документально точное кино. Секрет реалистичности — в источниках. Уже тогда, в первом сезоне, главным консультантом стал Валерий Евграфович Костарев — легендарный следователь Генпрокуратуры СССР, тот самый человек, который действительно поймал Фишера. Именно он стал прототипом следователя Козырева, сыгранного Александром Яценко.

«С ним мы советуемся по любым вопросам, которые связаны с деятельностью прокуратуры, следователей, оперативников. Когда мы придумывали какой-то сюжетный ход, мы спрашивали у Валерия Евграфовича, мог бы следователь так поступить — и если он говорит, что такого быть не может, мы так не пишем. Хотя все равно, кто бы и сколько бы вас ни консультировал, найдутся люди, которые потом в комментариях скажут, что все это чушь, ерунда и так не бывает!» — рассказывает сценарист и шоураннер Сергей Кальварский.

Во втором сезоне, несмотря на перенос действия на юг России и появление новых героев, подход к фактам остался прежним. Команда нашла оперативников, работавших по реальному делу, положенному в основу сюжета.

«Мы по несколько часов разговаривали с ними и записывали все, что они говорили, на диктофон. При этом у каждого свой взгляд, и их рассказы не всегда совпадают», — отмечает Кальварский.

Некоторые персонажи второго сезона тоже имеют реальные прототипы. Так, следователь в исполнении Никиты Худякова — конкретная фигура, чья история легла в основу образа. А вот героиня Ирины Старшенбаум — это собирательный образ: в ней объединены черты нескольких женщин, руководивших отделами милиции в 1990-е.

Сценаристы также добираются до обвинительных заключений — краткой, но насыщенной выжимки из многотомных уголовных дел.

«Если ты хочешь снимать кино по реальному делу, подготовительный период должен быть очень серьёзным», — подчёркивает Кальварский.

Поэтому, несмотря на кинематографичность и художественные приёмы, «Фишер» остаётся не просто триллером, а осмысленным и выверенным сериалом на документальной основе. И этим завоевывает доверие — даже у самых скептичных зрителей.