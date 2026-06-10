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Киноафиша Статьи Советское кино в странных иллюстрациях: угадайте цитату, которую нарисовала нейросеть (забавный тест)

Советское кино в странных иллюстрациях: угадайте цитату, которую нарисовала нейросеть (забавный тест)

10 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Включайте логику и образное мышление. Тогда точно все получится.

Пока одни пересматривают классику советского кино по праздникам, другие наизусть знают интонации Штирлица, манеру говорить Папанова и фирменную ухмылку Миронова. А вы — из каких? Проверьте себя, не отрываясь от экрана.

Этот тест — не просто развлечение. Это как заглянуть в прошлое, где каждая фраза уже стала культурным кодом. Но есть один нюанс. Все иллюстрации — не стоп-кадры, не постеры и не гифки. Это работы нейросети, которая попыталась «представить» ту или иную сцену по известной цитате. Результат — сюрреалистичный, атмосферный и местами чертовски точный.

Вы видите изображение — почти как из сна. А ваша задача — вспомнить, откуда оно. Поможет только одно: хорошая память на реплики, которые повторяли за столом, в очередях и даже в школьных сочинениях. Помните, кто сказал «Я требую продолжения банкета!»? А «Никто не хотел умирать» — это о каком фильме? А фраза про «редиску» — откуда она, если не из овощной?

Если вы всё ещё с лёгкостью различаете, где Бортник, а где Басилашвили, и можете отличить «Покровские ворота» от «Иронии судьбы» по одному слову — вы точно справитесь. А если нет, то хотя бы получите удовольствие — и повод пересмотреть классику. Приготовьтесь. Будет ностальгия, будет смешно, и будет сложно. Но зато — по‑настоящему. Как это умели только в советском кино.

Также вам будет интересно: Тест для знатоков советского кино: сможете отличить настоящие фразы из фильмов от фальшивок?

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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