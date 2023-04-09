Меню
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
Метро
Байконур
Показать на карте
Телефон
+7 775 095 4083
Позвонить
Билеты от
Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Официант
Парковка
Пандусы
мало голосов
Оцените
2
голоса
Расписание сеансов
в кинотеатре Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 5 сеансов
00:35
от
10:05
от
12:05
от
14:40
от
...
Агент & Irbis
Сегодня 6 сеансов
00:40
от
10:00
от
11:40
от
11:55
от
...
Альтер
Сегодня 3 сеанса
00:40
от
13:10
от
13:20
от
...
Аменгер
Сегодня 3 сеанса
00:35
от
10:00
от
10:05
от
...
Отзывы о кинотеатре
Nurlan Omarbekov
9 апреля 2023, 16:00
Здравствуйте, сегодня мои дети ходили на мультфильм братья супер Марио. Купили билеты на вип который стоял более 8 тыс. Тенге. Хотели попробовать. Но…
Читать дальше…
Гулим Сагы
4 августа 2023, 20:15
Всё хорошо но надо было предупредить о том что после 10 18+, мы теперь не знаем как вернуть деньги, отстой
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
00:35
от
10:05
от
12:05
от
14:40
от
16:20
от
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
00:40
от
10:00
от
11:40
от
11:55
от
14:05
от
17:10
от
17:40
от
19:25
от
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D, RU
00:40
от
13:10
от
13:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
