Кинотеатр Kinopark 11 Esentai IMAX 3D был открыт в октябре 2012 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе 11 комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 2123 посадочных места. Здесь есть зал IMAX на 391 место, есть зал VIP на 110 мест, зал Super VIP на 36 мест.
Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, проекторами IMAX 3D, звуковой системой Dolby Atmos. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.