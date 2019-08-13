Меню
Kinopark 11 Esentai IMAX

Kinopark 11 Esentai IMAX

Алматы
Адрес
г. Алматы, просп. Аль-Фараби, 77/8, ТЦ «Esentai Mall»
Телефон

+7 (701) 762-45-11

Сеть

Kinopark Theatres

О кинотеатре

Кинотеатр Kinopark 11 Esentai IMAX 3D был открыт в октябре 2012 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе 11 комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 2123 посадочных места. Здесь есть зал IMAX на 391 место, есть зал VIP на 110 мест, зал Super VIP на 36 мест.

Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, проекторами IMAX 3D, звуковой системой Dolby Atmos. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
IMAX
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Официант
Парковка
Пандусы
7 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Kinopark 11 Esentai IMAX
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
00:50 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 1 сеанс
01:30 от ...
Битва за битвой
Битва за битвой
Сегодня 1 сеанс
01:00 от ...
Дракула
Дракула
Сегодня 1 сеанс
00:10 от ...
Отзывы о кинотеатре

Рус Милованов 13 августа 2019, 08:21
11.08.19. Купил билеты на фильм Алладин. Однако спутал залы, из-за того, что надпись "Зал" на билете была затёрта. Поэтому перепутал Зал с… Читать дальше…
Рус Милованов 13 августа 2019, 08:16
02.09.19 пришёл на фильм Человек - паук: вдали от дома. Запустили в зал как полагается, за 5 минут до начала, однако не смотря на это, сам фильм… Читать дальше…
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Kinopark 11 Esentai IMAX

Сегодня 29 Завтра 30 ср 1 чт 2
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
00:50 от
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
01:30 от
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
01:00 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
