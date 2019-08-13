Меню
Отзывы о кинотеатре Kinopark 11 Esentai IMAX
Рус Милованов
13 августа 2019, 08:16
02.09.19 пришёл на фильм Человек - паук: вдали от дома. Запустили в зал как полагается, за 5 минут до начала, однако не смотря на это, сам фильм начался позже на 5 минут из-за просто множества рекламы! Так же звук не очень отрегулирован в некоторых залах. В одних всё нормально и комфортно, в других (в основном во время реклам) моментами жутчайше бьёт в уши.
Рус Милованов
13 августа 2019, 08:21
11.08.19. Купил билеты на фильм Алладин. Однако спутал залы, из-за того, что надпись "Зал" на билете была затёрта. Поэтому перепутал Зал с Местом. (На билете было: Зал 2, Ряд 9, Место 9.) я решил что 9 это зал и пришёл в тот. Но так вышло, что предъявив билет, меня пропустили проверяющие, и я всё ещё думал что всё впорядке. Однако в итоге, найдя своё место, и начав просмотр, я понял, что пришёл на историю Игрушек 4. Так как я всё равно хотел его посмотреть потом, я не стал уходить, но мне очень повезло, что никто не претендовал на место 9, в 9 ряду, иначе мог бы быть не большой скандал.
mycheque
26 мая 2023, 11:18
Оценка
Не возмодно дозваниься и купить билет online
User
7 октября 2023, 15:10
Оценка
Продам билет на сегодня в 19:20 ( студенческий)
8 зал, ряд 10, место 12
8747-127-84-36
