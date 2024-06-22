Кинотеатр Kinopark 4 Globus был открыт в октябре 2010 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе четыре комфортабельных кинозала с общей вместимостью 584 посадочных места.
Все кинозалы оснащены современным оборудованием, проекторами NEC для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, звуковой системой JBL. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.