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Kinoafisha Films 38 songy nukte Showtimes for 38 songy nukte (2026) in Almaty today

Showtimes for 38 songy nukte (2026) in Almaty today

38 songy nukte
38 songy nukte Catastrophe, Drama 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for 38 songy nukte in Almaty on 6 September 2026
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
00:40 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
01:20 from
2D, KZ
00:20 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KK
01:00 from
2D, KZ
00:00 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, KK
00:00 from 01:50 from
2D, KZ
00:50 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, KK
00:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, KK
00:30 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
01:00 from
2D, KZ
00:00 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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