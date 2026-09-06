Showtimes for 38 songy nukte in Almaty on 6 September 2026 Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, KZ 00:40 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, KK 01:20 from 2D, KZ 00:20 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KK 01:00 from 2D, KZ 00:00 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, KK 00:00 from 01:50 from 2D, KZ 00:50 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, KK 00:00 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, KK 00:30 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, KK 01:00 from 2D, KZ 00:00 from