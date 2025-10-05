Меню
Киноафиша Алматы Кинотеатры Kinoplexx 5 Maxima

Kinoplexx 5 Maxima

Алматы
Адрес
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
Билеты от
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от
Расписание сеансов в кинотеатре Kinoplexx 5 Maxima
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 6 сеансов
15:10 от 17:20 от 19:00 от 21:10 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
19:30 от 00:10 от ...
Битва за битвой
Битва за битвой
Сегодня 2 сеанса
20:20 от 23:20 от ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 6 сеансов
15:40 от 17:30 от 19:20 от 21:20 от ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 5 Maxima

Сегодня 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
15:10 от 17:20 от 19:00 от 21:10 от 23:20 от 01:30 от
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
19:30 от 00:10 от
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
20:20 от 23:20 от
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
