Kinoplexx 5 Maxima
Кинотеатры
Kinoplexx 5 Maxima
Kinoplexx 5 Maxima
Алматы
Адрес
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Kinoplexx 5 Maxima
Qaitadan
Сегодня 6 сеансов
15:10
от
17:20
от
19:00
от
21:10
от
...
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
19:30
от
00:10
от
...
Битва за битвой
Сегодня 2 сеанса
20:20
от
23:20
от
...
Джунглилау
Сегодня 6 сеансов
15:40
от
17:30
от
19:20
от
21:20
от
...
Сегодня
от
Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 5 Maxima
Сегодня
5
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KK
15:10
от
17:20
от
19:00
от
21:10
от
23:20
от
01:30
от
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KK
19:30
от
00:10
от
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
20:20
от
23:20
от
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
