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Киноафиша Статьи «Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты

«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты

11 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Лабиринты разума», «Доктор Хаус»

Если Хаус язвил, этот герой просто молчит и от этого становится не по себе.

В 2016 году Южная Корея предложила свой вариант истории о гениальном враче — но вместо язвительного циника с тростью мы получаем врача без души в дораме «Лабиринты разума». Ли Ён-о — нейрохирург, который способен разглядеть мельчайшую патологию в мозге, но не способен понять, что такое сочувствие. Ни пациенту, ни коллеге, ни родному отцу. Он знает, как спасти сердце, но не чувствует, как оно бьётся.

Сравнение с «Доктором Хаусом» неслучайно. Как и Грегори, Ён-о — профессионал до мозга костей, но холоден, отстранён и сломан в детстве. Только если Хаус терзал себя и других, играя в эмоциональные шахматы, Ли Ён-о — пустой сосуд.

У него редкое психоневрологическое расстройство, которое делает его неспособным сопереживать. Но, в отличие от американского коллеги, Ён-о не выстраивает защиту, он действительно не знает, как чувствовать.

«Он мыслит логически холодно и расчетливо и оттого более точно, чем постоянно колеблющийся разум простого человека. Ен О назывют роботом, монстром, бесчувственной машиной. Он, ужасный, один против толпы здоровых полноценных людей, которые способны понимать чувства других и способны с полным равнодушием наплевать на них, с абсолютным осознанием бесконечно совершать поступки, которые будут ранить человеческие души. И кто здесь тогда монстр?» — так описывают главного героя зрители.

«Лабиринты разума» — не просто медицинская драма. Это дорама-головоломка, где хирург вдруг оказывается в центре цепочки подозрительных смертей. Пациенты умирают, и подозрения всё чаще падают на безэмоционального гения. Он гасит панику логикой, отмахивается от обвинений — но однажды на его пути встаёт детектив Чен Сон. И не просто встаёт — смотрит в его глаза и, впервые, кто-то видит в нём человека.

Зритель словно проходит нейрохирургическую операцию — осторожно, послойно, до самой сути. Дорама заставляет задавать вопросы: можно ли доверить спасение жизни тому, кто не способен к состраданию? А если он делает это лучше всех?

Сюжет быстро набирает темп: интрига с расследованием, романтическая линия и постоянный баланс на грани — кто перед нами, спаситель или преступник? Гениальный врач или монстр без чувств?

Фото: Кадр из сериала «Лабиринты разума», «Доктор Хаус»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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