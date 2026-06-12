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Киноафиша Статьи До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?

До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?

12 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?

Если быть очень внимательным, то тайное становится явным уже во втором серии. 

Сериал «Ночной» вышел в 2026 году и пополнил линейку криминальных проектов НТВ. Многие ждали эту новинку, но давайте разберемся, оправдала ли она надежды?

О чем сериал?

Сюжет разворачивается во Владимирской области. Майор Жерехов руководит отделом полиции в Муроме. Дома его ждут жена, мечтающая о переезде в Москву, и дочь, ради которой супруги держатся вместе.

На службе — запутанное дело, за которое берётся следователь Иволгина, с ней же у Жерехова тайный роман. В регионе одна за другой пропадают девушки примерно одного возраста и схожей внешности. Иволгина убеждена, что действует маньяк, и даёт ему имя Ночной.

Жерехов официальное расследование начинать не торопится: нет ни улик, ни тел. Но когда гибнет близкий ему человек, а личная жизнь и карьера летят под откос, майор осознаёт масштаб угрозы.

Что пишут зрители?

Зрители, успевшие оценить новинку, уже поделились впечатлениями. Из плюсов отмечают крепкий актёрский состав. Многие хвалят Александра Стрельникова за харизму и узнаваемый стиль игры. Сериал держит внимание, хотя интрига довольно быстро становится понятной.

Минусы, на которые указывают чаще всего, — предсказуемость. Многие зрители признаются, что вычислили маньяка с первых серий. «Я сразу поняла, кто убийца, и не ошиблась. Интриги не получилось», — пишут в отзывах. Концовка также вызвала разочарование: мотивы злодея так и не раскрыты, развязка выглядит смазанной. «Не раскрыли зачем, почему. Это большой минус», — добавляют комментаторы.

Общий вердикт: «Ночной» — добротный детектив с хорошими актёрами, но без неожиданных поворотов. До уровня «Невского» или «Первого отдела» он не дотягивает. Сценарий проработан слабее, а развязка оставляет больше вопросов, чем ответов. Посмотреть можно, но без завышенных ожиданий.

Фото: Кадр из сериала "Ночной"
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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