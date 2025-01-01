Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Алматы
Кинотеатры
Kinoplexx 5 Maxima
Кинотеатр Kinoplexx 5 Maxima (Алматы) на карте
Кинотеатр Kinoplexx 5 Maxima (Алматы) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Kinoplexx 5 Maxima (Алматы) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2
км
Chaplin MegaPark
ул. Макатаева, 127, ТРЦ «MEGA Park», 3-й этаж
5
2.7
км
Kinopark 4 Globus
Алатау
5
3
км
Театр драмы им. М.О.Ауэзова
Театр имени Мухтара Ауэзова / Байконур
5
3.4
км
Lumiera Cinema
Жибек Жолы / Райымбек батыра
5
3.5
км
Kinopark 8 Moskva
Байконур
5
3.8
км
OPEN CINEMA ALMATY
Алатау
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667